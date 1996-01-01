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Остров Русский не готов открыть границу
Временный многосторонний пункт пропуска на о. Русский не готов к приему межведомственной комиссией, сообщила «ЗР» пресс-служба Росграницы.
Сооружение не соответствует требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пункте пропуска через Государственную границу РФ. К такому выводу пришла рабочая группа. Так, помещения пункта пропуска не оснащены техническими средствами, необходимыми государственным контрольным органам для осуществления своих полномочий в пункте пропуска.
Морской грузопассажирский временный пункт пропуска на о.Русский установлен для ускорения поставок стройматериалов и оборудования в декабре 2009 г. Однако генподрядчик ЗАО «Крокус Интернэшнл» затянул сдачу объекта.
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