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ВМТП– морские ворота, открытые миру
Полтора столетия назад биография Владивостока начиналась с освоения прибрежной полосы бухты Золотой Рог, и в частности – со строительства первых причалов военно-морского поста.
Уже через год после появления поста бухте и первым причальным сооружениям на ее берегах был присвоен статус "порто-франко" – порт беспошлинной торговли. Это событие дало мощный старт развитию "ворот России на Тихом океане" – города-порта Владивосток.
Порту Владивосток отводилась важнейшая роль в освоении территорий Дальнего Востока, укрепление позиций России на Тихом океане. Он стал главной распределительной базой грузопотоков на Сахалин, Камчатку и другие удаленные территории, отправной точкой рейсов русских коммерческих судов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и одновременно главным российским дальневосточным портом для судов иностранных держав. Здесь было положено начало Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали.
В 1914 году торговый порт Владивосток был причислен к крупным морским портам России. В документах того времени, в таблицах из десяти самых мощных представителей российского портового дела, среди которых Санкт–Петербург, Одесса, Новороссийск, Баку, Николаев и другие порты, Владивосток размещался в последней графе с грузооборотом, несколько превышающим 1,4 млн тонн. Тем не менее развитие такого молодого и такого "далекого" по сравнению с другими владивостокского порта считалось успешным. И развитие это самым положительным образом сказывалось на городе Владивостоке: росло его благосостояние, усиливалось значение города как российского центра торговли в АТР.
Шло время. На смену Императорской России пришла Страна Советов. Но значимость города-порта Владивосток как основной базы российского флота на Дальнем Востоке не уменьшалась. Возводились новые причалы, наращивалась мощь. Порт давал работу немалой части городского населения.
Во время Великой Отечественной войны по причалам порта Владивосток прошла линия трудового фронта. Когда противником были блокированы Балтийское и Черное моря, во Владивосток по ленд-лизу из портов Тихоокеанского побережья США доставлялось вооружение, продукты питания, техника, медикаменты. Потом груз отправлялся по Транссибу на фронт. 10 миллионов тонн – таков общий грузопоток, прошедший через причалы Владивостокского торгового порта в годы Великой Отечественной. В победоносный 1945 год порт был признан всесоюзным лидером скоростной обработки судов.
Вскоре, после войны, Владивосток становится "закрытым" городом. Порт превращается в военно-морскую базу Тихоокеанского флота. Коммерческая составляющая порта сводится к минимуму. Иностранным судам практически невозможно получить "добро" на заход.
Лишь через 40 лет город-порт Владивосток открывается всему миру. И уже международный порт переживает вместе с городом лихолетье 90-х годов, экономическую и политическую нестабильность того времени.
ДосьеСегодня морской порт Владивосток входит в число российских портов – лидеров. На берегах бухты Золотой Рог работают более 10 компаний, оказывающих услуги по перевалке грузов. Их суммарный грузооборот превышает 9 млн тонн. Самой крупной стивидорной компанией является ОАО "Владивостокский морской торговый порт", которая по итогам 2009 года достигла уровня грузопереработки в 6,2 млн тонн. В торговом порту работает большая часть населения одного из крупных городских районов. ВМТП можно по праву назвать правопреемником дела, начатого полтора столетия назад коммерческим портом Владивосток, – активное участие в развитии мировой торговли, содействие процветанию города, Приморского края и государства в целом.
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