ТМК: на пути к новым символам

Свою строку в историю Владивостока Тихоокеанская мостостроительная компания внесла мощными "росчерками" новых дорожных развязок и путепроводов - Некрасовской, Гоголевской, Баляевской. Представить теперь самый автомобилизированный дальневосточный город без них вряд ли возможно. Они перераспределили транспортные потоки и на несколько лет ослабили едва ли не самую острую проблему приморской столицы. Внесли в ее облик черты современности, добавили динамичности.

Впрочем, первоначально горожане идею их строительства поддержали не безоговорочно, а в районе улицы Баляева некие отчаянные головы даже попытались вывести из строя спецтехнику, чтобы остановить работы. Мостостроителям пришлось держать оборону. Сегодня об этом редком для их работы случае вспоминают с улыбкой, хотя тогда пришлось поволноваться.

Все-таки в приморских городах и поселках встречают рабочие вахты ТМК, как правило, с радостью, ведь если в населенном пункте появляются дорожники и мостовики, значит, он непременно получит новый импульс развития. Как когда-то Находка и порт Восточный после строительства железнодорожного моста через р. Партизанскую, выполненного тогда еще Уссурийским мостоотрядом, на базе которого пять лет назад появилась Тихоокеанская мостостроительная компания. Значит, дороги станут более безопасными, а время (самая большая ценность!) в пути сократится. Скольких ДТП удалось избежать, сколько жизней спасти благодаря строительству Баляевской развязки. Впрочем, как и другой – на улице Гоголя, с несколькими пешеходными виадуками над проезжей частью.

Особым объектом для ТМК стала реконструкция Некрасовского путепровода со строительством второй очереди. Работы велись в сжатые сроки, причем движение по путепроводу не прекращалось, что ставило исполнителей заказа в экстремальные условия. Как и на других объектах ТМК, мостостроители трудились в две смены, вахтовым методом. Он, по словам генерального директора ЗАО "ТМК" Виктора ГРЕБНЕВА, не раз доказал свою эффективность, когда стоит задача сокращения сроков работ и производственных издержек. А сроки и качество – главные составляющие фирменного почерка уссурийских мостостроителей.

Здесь же компания проявила себя как хороший организатор производства – в разное время на объекте сходилось до 30 подрядчиков, ведь путепровод – сложное инженерное сооружение и отдельные виды работ должны выполнять узкие специалисты. Сработались нормально и вместе открывали движение на обновленном участке одной из самых важных в транспортной системе города дороге.

Сегодня это уже история компании и Владивостока, а мостостроители ТМК пишут ее новые страницы: мост через бухту Золотой Рог, дорога от него до моста через пролив Босфор Восточный – она приобретает все более четкие очертания, пролегая через весь полуостров Голдобина. А также три участка дороги пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом через Амурский залив. "ДК" уже рассказывал о том, что ЗАО "ТМК" стало победителем в аукционах на эти объекты предстоящего во Владивостоке саммита АТЭС-2012.

Каждый из этих объектов неповторим, но мост через бухту Золотой Рог стоит в этом перечне все-таки на особом месте. Высота пилона, на котором будут с помощью вант крепиться пролетные конструкции, – 226 метров, а длина основного пролета – 737 метров. Машины пойдут по проезжей части на высоте 65 метров над гладью воды.

Тот, кто бывал во Владивостоке в последние месяцы, конечно, видел это грандиозное сооружение в центре города. И, задрав голову, с любопытством следил за тем, как передвигаются там, наверху, мостостроители, как взмывает ввысь стрела башенного крана, унося в поднебесье, как пушинку, очередные бадью с бетоном или штабель металлоконструкций. Интересуются происходящим на высоте и владивостокцы. Корреспондент "ДК" поднялся на пролетное строение, чтобы прояснить ситуацию.

Строители уже завершили надвижку временных пролетных сооружений с северной стороны бухты. Эта технически сложная операция продолжалась практически без перерыва в течение нескольких месяцев. Теперь на временных пролетах началась сборка опалубки для бетонирования постоянных анкерных пролетов. Ее с верхней части площадки, что недалеко от фуникулера, ведут монтажники участка Василия ОРЕХОВА.

– Высота опоры – 66 метров, – пояснил один из них. – Плюс ригеля, конструкция опалубки, так что сейчас мы находимся на высоте 68 метров над землей.

Даже просто стоять на такой высоте, когда сквозь сетчатые ячейки сходней где-то там внизу проглядывает земля, как-то не по себе. А эти парни в касках укладывают мощные брусья опалубки, ведут сварку арматуры, управляют небольшими пневматическими кранами, которые установили в прямом смысле под облаками, и лишь подшучивают, мол, идешь по сходням как по тротуару – ничего необычного в этой высотной работе нет. А новичкам советуют вниз не смотреть, чтобы голова не закружилась.

Когда же устремляешь взгляд вперед, то твоему взору открывается великолепие бухты Золотой Рог, но уже по обе стороны от моста. Его проезжая часть намечена конструкциями СВСиУ и опалубки, она будет лишь на несколько метров выше, чем теперь. И устремляется он к пилону, "рога" которого уже превысили уровень будущей проезжей части. Здесь монтируется перемычка, соединяющая две части пилона. На ней и будет лежать дорога над морем – основное пролетное строение.

На площадке у кромки воды работают монтажники участка Александра ЛАПИКОВА. Как заметил однажды Виктор Гребнев, ему и его ребятам в компании доверяют самые ответственные работы. Пилон моста – из их числа. Эта махина уже поднялась над землей почти на 80 метров.

Интересно, что толщина стенки пилона составляет 1,5 метра, внутри он полый. По проекту там предусмотрен специальный лифт для тех, кто будет обслуживать это сложное инженерное сооружение в будущем. Пока же на всевозрастающую высоту монтажников и бетонщиков доставляет специальный лифт, укрепленный на одной из "ног" пилона снаружи. Правда, те, кто думает, что подъем в таком лифте обходится без экстрима, ошибаются. Выходить из него надо через специальное отверстие в крыше, по прикрепленной к пилону лестнице. Этот самый экстрим становится очевиден, когда лифт устремляется вниз, а лестница остается сиротливо висеть на бетонной стене. В общем, даже для того, чтобы просто попасть на свое рабочее место каждый день, надо иметь твердый характер.

Вместе с пилоном растут и два башенных крана, установленных возле каждой опоры. Здесь же, на стройплощадке, дожидаются своей очереди несколько секций крана, они поднимутся ввысь, когда пилон подрастет еще на несколько метров. На заключительной стадии их высота превысит 220 метров. Для большей устойчивости этих конструкций краны прикрепляются специальными так называемыми растяжками к пилону, чтобы порывы ветра и тайфуны, которыми славится Владивосток, не смогли нарушить устойчивость их положения.

Всякий раз, бывая у мостостроителей ТМК, удивляюсь несуетности и основательности этих людей, чем бы они ни занимались – вели сварные работы, закрепившись специальными поясами на временных опорах, управлялись с гигантскими ключами и пневмоотвертками на 60-метровой высоте или мощными бульдозерами и экскаваторами на земле. И уверенности в том, что все будет сделано в срок и в конце 2011 года по мосту через бухту Золотой Рог начнется движение транспорта. Наверное, в этой основательности – каждого на своем конкретном месте – и кроется секрет успехов компании, которая сегодня и сейчас создает новые символы Владивостока.