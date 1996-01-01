Ради будущего Владивостока

Участие в юбилейном проекте "ДК", посвящённом 150-летию Владивостока, – большая честь для сотрудников нашей компании. Уже в течение нескольких лет во Владивостоке действует филиал ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург". Для некоторых сотрудников института Владивосток является родным городом, многим коллегам довелось побывать в тихоокеанской столице в деловых и личных поездках.

Почти десять тысяч километров разделяют Санкт-Петербург и Владивосток. Но развитие транспортной инфраструктуры дальневосточного мегаполиса является одной из приоритетных задач для нашего коллектива. ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" является генеральным проектировщиком моста через бухту Золотой Рог и одним из трёх проектировщиков моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский.

Эти два моста войдут в десятку крупнейших вантовых переходов мира. Длина главного пролёта моста через бухту Золотой Рог составляет 737 метров, длина пролёта моста через пролив Босфор Восточный – 1104 метра (на сегодняшний день – самый длинный в мире пролёт вантового моста). Мосты-гиганты войдут в строй ко времени проведения во Владивостоке саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АPEC) в 2012 году, поэтому в средствах массовой информации их нередко представляют как "объекты саммита".

Разумеется, проведение престижного международного форума – важное событие для Владивостока и всей России. Но, в первую очередь, мосты возводятся для решения внутренних проблем. Эти объекты жизненно необходимы городу. Их ввод в эксплуатацию повысит качество жизни всех владивостокцев.

Наш институт также является субпроектировщиком моста на полуостров Де-Фриз через Амурский залив. Этот объект поможет существенно сократить путь от аэропорта в центр города. Идёт работа и на ряде других объектов.

Проектирование мостов, дорог, тоннелей и путепроводов в Приморском крае – это стратегический выбор нашей компании. Мы встречаем полное понимание и действенную поддержку руководства Приморского края и города Владивостока, всех наших дальневосточных коллег и партнёров.

ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" относится к проектным организациям, которые способны решать самый широкий круг задач. Мы занимаемся проектированием автодорожных, железнодорожных и совмещённых мостов, тоннелей и путепроводов, автомобильных дорог, улиц и транспортных развязок, путепроводов и эстакад, набережных и причалов. Компания выполняет функции генерального проектировщика, разрабатывает технологии сооружения объектов, проекты сложных вспомогательных сооружений и устройств(СВСиУ), проекты производства работ (ППР), проекты организации строительства (ПОС), а также выполняет многие другие виды работ.

Институт был основан в 1968 году. С нашим участием в России и за её пределами было запроектировано, построено и реконструировано около двух тысяч мостов, среди них более 30 мостов-гигантов. По нашему проекту сооружен Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге, крупнейший в России вантовый мост с двумя пилонами, единственный неразводной мост через Неву, обеспечивающий круглосуточное судоходство.

Среди других примечательных работ последних лет: единственный в России вантовый путепровод в створе проспекта Александровской фермы в Санкт-Петербурге, балочный мост с вантовыми подвесками через реку Большую Охту в Санкт-Петербурге, балочный мост с вантовыми подвесками через реку Даугаву в Риге.

Наряду с проектированием объектов транспортной инфраструктуры, наш институт также занимается гражданским строительством. Мы являемся автором проекта петербургского спортивно-оздоровительного комплекса "Волна" (при гимназии № 330) с 25-метровым плавательным бассейном. Этот объект, введённый в строй в октябре 2009 года, является на сегодняшний день самым современным в России школьным спортивно-оздоровительным комплексом.

ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" участвует в проектировании стадиона "Зенит" на Крестовском острове. Мы – авторы проекта наиболее сложных конструкционных элементов стадиона – подвесной крыши с раздвижным механизмом и моста в секторе трибун.

В ноябре 2009 началась работа над реализацией крупного международного проекта в Средней Азии. Вместе с ЗАО ПО "Возрождение" наш институт проектирует двенадцать транспортных развязок в столице Туркмении Ашхабаде и две – на автомагистрали "Аэропорт г. Туркменбаши – Национальная туристическая зона "Аваза".

ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" уверено в том, что успешное возведение ныне строящихся объектов во Владивостоке поможет реализации новых идей и планов. В настоящее время в России активно обсуждается идея соединения Сахалина с "большой землёй". Обсуждаются планы строительства мостового перехода или тоннеля, связывающего два субъекта Федерации: Хабаровский край и Сахалинскую область. В нашем институте несколько лет тому назад были разработаны несколько вариантов мостового перехода на Сахалин. Мы с удовольствием продолжим начатую работу. Участие в реализации сахалинского проекта может стать новой вехой в истории института.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляем всех владивостокцев и жителей Приморского края со 150-летием родного города! Общими усилиями мы способны сделать тихоокеанскую столицу России ещё более удобной для жителей и привлекательной для гостей и деловых партнёров со всего мира.