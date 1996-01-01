www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Ради будущего Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Участие в юбилейном проекте "ДК", посвящённом 150-летию Владивостока, – большая честь для сотрудников нашей компании. Уже в течение нескольких лет во Владивостоке действует филиал ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург". Для некоторых сотрудников института Владивосток является родным городом, многим коллегам довелось побывать в тихоокеанской столице в деловых и личных поездках.

Почти десять тысяч километров разделяют Санкт-Петербург и Владивосток. Но развитие транспортной инфраструктуры дальневосточного мегаполиса является одной из приоритетных задач для нашего коллектива. ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" является генеральным проектировщиком моста через бухту Золотой Рог и одним из трёх проектировщиков моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский.

Эти два моста войдут в десятку крупнейших вантовых переходов мира. Длина главного пролёта моста через бухту Золотой Рог составляет 737 метров, длина пролёта моста через пролив Босфор Восточный – 1104 метра (на сегодняшний день – самый длинный в мире пролёт вантового моста). Мосты-гиганты войдут в строй ко времени проведения во Владивостоке саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АPEC) в 2012 году, поэтому в средствах массовой информации их нередко представляют как "объекты саммита".

Разумеется, проведение престижного международного форума – важное событие для Владивостока и всей России. Но, в первую очередь, мосты возводятся для решения внутренних проблем. Эти объекты жизненно необходимы городу. Их ввод в эксплуатацию повысит качество жизни всех владивостокцев.

Наш институт также является субпроектировщиком моста на полуостров Де-Фриз через Амурский залив. Этот объект поможет существенно сократить путь от аэропорта в центр города. Идёт работа и на ряде других объектов.

Проектирование мостов, дорог, тоннелей и путепроводов в Приморском крае – это стратегический выбор нашей компании. Мы встречаем полное понимание и действенную поддержку руководства Приморского края и города Владивостока, всех наших дальневосточных коллег и партнёров.

ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" относится к проектным организациям, которые способны решать самый широкий круг задач. Мы занимаемся проектированием автодорожных, железнодорожных и совмещённых мостов, тоннелей и путепроводов, автомобильных дорог, улиц и транспортных развязок, путепроводов и эстакад, набережных и причалов. Компания выполняет функции генерального проектировщика, разрабатывает технологии сооружения объектов, проекты сложных вспомогательных сооружений и устройств(СВСиУ), проекты производства работ (ППР), проекты организации строительства (ПОС), а также выполняет многие другие виды работ.

Институт был основан в 1968 году. С нашим участием в России и за её пределами было запроектировано, построено и реконструировано около двух тысяч мостов, среди них более 30 мостов-гигантов. По нашему проекту сооружен Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге, крупнейший в России вантовый мост с двумя пилонами, единственный неразводной мост через Неву, обеспечивающий круглосуточное судоходство.

Среди других примечательных работ последних лет: единственный в России вантовый путепровод в створе проспекта Александровской фермы в Санкт-Петербурге, балочный мост с вантовыми подвесками через реку Большую Охту в Санкт-Петербурге, балочный мост с вантовыми подвесками через реку Даугаву в Риге.

Наряду с проектированием объектов транспортной инфраструктуры, наш институт также занимается гражданским строительством. Мы являемся автором проекта петербургского спортивно-оздоровительного комплекса "Волна" (при гимназии № 330) с 25-метровым плавательным бассейном. Этот объект, введённый в строй в октябре 2009 года, является на сегодняшний день самым современным в России школьным спортивно-оздоровительным комплексом.

ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" участвует в проектировании стадиона "Зенит" на Крестовском острове. Мы – авторы проекта наиболее сложных конструкционных элементов стадиона – подвесной крыши с раздвижным механизмом и моста в секторе трибун.

В ноябре 2009 началась работа над реализацией крупного международного проекта в Средней Азии. Вместе с ЗАО ПО "Возрождение" наш институт проектирует двенадцать транспортных развязок в столице Туркмении Ашхабаде и две – на автомагистрали "Аэропорт г. Туркменбаши – Национальная туристическая зона "Аваза".

ЗАО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" уверено в том, что успешное возведение ныне строящихся объектов во Владивостоке поможет реализации новых идей и планов. В настоящее время в России активно обсуждается идея соединения Сахалина с "большой землёй". Обсуждаются планы строительства мостового перехода или тоннеля, связывающего два субъекта Федерации: Хабаровский край и Сахалинскую область. В нашем институте несколько лет тому назад были разработаны несколько вариантов мостового перехода на Сахалин. Мы с удовольствием продолжим начатую работу. Участие в реализации сахалинского проекта может стать новой вехой в истории института.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляем всех владивостокцев и жителей Приморского края со 150-летием родного города! Общими усилиями мы способны сделать тихоокеанскую столицу России ещё более удобной для жителей и привлекательной для гостей и деловых партнёров со всего мира.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru