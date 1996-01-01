КамАЗ из Хабаровска

В Хабаровске будут собирать автомобили "КамАЗ". Первый грузовик сойдет со сборочного конвейера уже нынешней осенью.

По словам заместителя председателя правительства, министра промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Виктора ЧУДОВА, руководство российского автогиганта намерено организовать сборочную площадку на базе уже работающего в краевом центре автотехнического центра "КамАЗ". Из Набережных Челнов поступят шасси грузовиков, остальные комплектующие закупят в Китае. На первом этапе модельный ряд будет состоять из 4-х модификаций – вахтовых автомобилей, а также машин-манипуляторов для лесной и строительной промышленности. Этот проект разработан в рамках программы технического, технологического развития машиностроительного комплекса Хабаровского края.