Без дивидендов

Совет директоров ОАО "Находкинский МПТ" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров предприятия дивидендов по результатам 2009 финансового года не объявлять и не выплачивать.

В официальном сообщении компании говорится, что в повестку дня очередного собрания, которое состоится 30 июня, включен стандартный круг вопросов. Будут избирать совет директоров общества, а также утверждать годовой отчет и аудитора.

"По итогам 2009 года чистая прибыль компании увеличилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом – до 846,366 млн руб. При этом выручка выросла на 27,6%, до 2 млрд 632,283 млн руб. Грузооборот порта за 2009 год составил 7,8 млн тонн", – говорится в отчете компании.

Не получат дивидендов по итогам 2009 года и акционеры ОАО "Восточный Порт". За 2009 год стивидорной компанией получен убыток в размере 1 млрд 121,464 млн руб. против прибыли в размере 31,66 млн руб. за 2008 год. Выручка за 2009 год выросла на 23,71% – до 1 млрд 895,078 млн руб.

Грузооборот ОАО "Восточный Порт" в 2009 году сократился на 3% по сравнению с показателем 2008 года, составив 14 млн 585,8 тыс. тонн. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 19,99% голосующих акций общества, "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" – 74,57%.