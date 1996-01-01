СВМП прирастает флотом

Флот Северо-восточного морского пароходства пополнился еще одним судном. Компания взяла в оперативное управление сухогруз "Солнце Востока", сообщила пресс-секретарь СВМП Александра БЕСПАЛОВА.

Уже в эту летнюю навигацию планируется задействовать судно в программах Северного завоза угля в Камчатский край. "Солнце Востока" будет доставлять твердое топливо в порт-пункты Корякии, в том числе выполнять сложные рейсы с выгрузкой на необорудованный берег.