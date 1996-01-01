В два раза больше контейнеров

Японская судоходная компания "Мицуи О-Эс-Кэй" (Mitsui O.S.K.) с июня этого года планирует в два раза увеличить объем контейнерных перевозок между Японией и Дальним Востоком РФ. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на деловую газету "Никкэй".

Для осуществления данного плана грузы в контейнерах из Японии будут регулярно доставляться в российские дальневосточные порты не менее одного раза в неделю, ранее выполнялось всего два рейса в месяц. Таким образом "Мицуи О-Эс-Кэй" намерена увеличить количество доставляемых на этом направлении морских 20-футовых контейнеров до 1 тысячи единиц в месяц.

"Мицуи О-Эс-Кэй" также намерена усилить сотрудничество с российской транспортной компанией "Феско" (FESCO) для наращивания масштабов грузоперевозок через крупный южнокорейский порт Пусан.