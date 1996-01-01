МТС предложил бизнесу обновленную линейку инновационных сервисов

Интерактивные конференции "Бизнес-класс" телекоммуникаций" для ключевых компаний Хабаровского и Приморского краев прошли в Хабаровске и Владивостоке. В них приняли участие руководители и IT-специалисты порядка 200 крупнейших предприятий и организаций региона.

Компания МТС представила обновленную и расширенную линейку инновационных сервисов для бизнес-клиентов. Хабаровск стал первым городом на Дальнем Востоке, где оператор провел конференцию в рамках стартовавшей два года назад федеральной программы МТС по продвижению инновационных услуг связи для корпоративных абонентов "VAS Road Show".

Формат Road Show позволяет максимально наглядно и просто продемонстрировать преимущества инновационных услуг. В течение всего дня на площадке конференции работала выставка инновационных предложений компании МТС и ведущих компаний-вендоров телефонов и коммуникаторов. Здесь корпоративные абоненты МТС смогли не только ознакомиться с широким спектром новых продуктов и услуг, но и протестировать их. Специалисты компании продемонстрировали среди прочих телематические услуги (М2М), решения для организации широкополосного мобильного Интернета в офисах и удаленного доступа к корпоративной почте, навигационные сервисы, услугу BlackBerry, конвергентные сервисы, позволяющие оптимизировать операционную деятельность предприятия.

На пленарном заседании и последующих семинарах корпоративные клиенты получили возможность живого диалога с топ-менеджерами МТС.