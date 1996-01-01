Журналу "Дальневосточный капитал" - 10 лет

Виктор ИШАЕВ, Полномочный представитель Президента РФ в ДФО :

– От всей души поздравляю вас и весь коллектив редакции с 10-летием со дня создания журнала "Дальневосточный капитал"!

Десять лет для СМИ – это небольшой, но солидный возраст. За эти годы "Дальневосточный капитал" стал не просто деловым журналом, а летописью истории Дальневосточного федерального округа. Высокий уровень профессионализма редакции и авторов стал залогом постоянной популярности журнала среди руководителей разного уровня. "Дальневосточный капитал" – одно из немногих изданий на Дальнем Востоке России, которое удовлетворяет потребности деловых кругов в интересной, аналитической, достоверной и полной экономической информации.

Именно в ваших силах сделать так, чтобы о Дальнем Востоке, как о богатом, развивающемся, интересном регионе узнали многие.

Выражаю слова искренней признательности коллективу журнала за многолетний профессиональный труд, интересное и объективное освещение наиболее важных социально-экономических и общественно-политических событий Дальневосточного региона, значительный вклад в формирование положительного имиджа Дальнего Востока России и создание единого информационного пространства.

Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, армию верных читателей, финансовой стабильности, независимости и хороших новостей!

Вячеслав ШТЫРОВ, Председатель Совета Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье", Президент Республики Саха (Якутия):

– Уважаемые сотрудники журнала "Дальневосточный капитал", поздравляю вас с десятилетием вашего издания, которое стало хорошей информационной площадкой для дальневосточных субъектов Российской Федерации.

На страницах вашего издания все эти годы освещались события, имевшие большое историческое значение для России и Дальнего Востока. Многие актуальные темы нашли отражения на страницах "Дальневосточного капитала".

Журнал вносит весомый вклад в налаживание информационного сотрудничества между регионами и работает на развитие интеграционных связей.

Главное ваше оружие – профессионализм и ответственность за каждое слово. Уверен, что коллектив редакции продолжит славные традиции, будет эффективно решать задачи, стоящие перед изданием.

Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, новых идей и замыслов.

Счастья, здоровью, благополучия.

Виктор ГОРЧАКОВ, Председатель Законодательного Собрания Приморского края:

От всей души поздравляю коллектив регионального журнала "Дальневосточный капитал" с 10-летием!

Ваше издание появилось на свет в начале 2000-х. Это было непростое время. Бизнес только стал выходить из кризиса.

Трудно было всем, в том числе и средствам массовой информации. Но вы не испугались сложностей и поставили перед собой серьезную задачу: создать качественный журнал для деловых кругов Дальнего Востока.

Сейчас, оглядываясь на прошедшее десятилетие, можно с уверенностью сказать, что это был очень своевременный, необходимый проект для тех, кто начинал возрождать экономику региона.

В период становления новых предприятий, развития различных отраслей, укрепления межрегиональных и международных связей всем участникам бизнес-процессов была необходима подобная медиа-площадка, которой стал журнал "Дальневосточный капитал".

За десятилетие героями ваших публикаций были сотни уважаемых, успешных, талантливых в своем деле людей. Издание стало авторитетным брендом, своеобразным знаком качества на рынке деловой прессы Дальнего Востока.

Сегодня, когда развитие экономики Дальнего Востока стало приоритетной задачей для всей страны, когда в крае реализуются масштабные проекты, а на рынок выходят новые технологии, еще больше повышается значимость таких изданий, как ваше.

Я уважаю работу профессионалов, тех, кто всегда старается добраться до сути происходящего, объективно и грамотно оценивает ситуацию, дает возможность высказать свою точку зрения всем без исключения.

Во главе издательской компании "Золотой Рог", где родился и вырос "Дальневосточный капитал", всегда стояли умные, умеющие видеть перспективу люди. Помимо успешного бизнес-проекта вы сумели создать и сохранить отличный творческий коллектив, где каждый может реализовать свои идеи и замыслы.

Желаю успехов, профессиональной реализации, процветания вашему изданию, здоровья, счастья, семейного тепла всем!

Вячеслав ШПОРТ, Губернатор Хабаровского края:

– Поздравляю коллектив редакции журнала "Дальневосточный капитал" с десятилетием. Вам удалось создать издание, отвечающее высоким требованиям деловой журналистики, и в течение стольких лет уверенно держать марку. Журнал отличает непредвзятое отношение к фактам и событиям, из которых складывается реальная картина того, что происходит в экономике Дальнего Востока.

Хабаровский край – часть общего экономического пространства региона. Хорошо, что на страницах вашего издания есть место для информации о хабаровских компаниях, о программах, которые реализуются в ведущих отраслях края, об опыте лидеров краевого бизнеса. Хабаровским предпринимателям важно знать, как идут дела у соседей, какие правила ведения бизнеса действуют. Ведь некоторые наши компании уже перешагнули региональные границы и осваивают новые рынки. В свою очередь многие дальневосточники хотели бы работать и на нашей территории. Мы готовы к здоровой конкуренции, от нее наши граждане только выигрывают.

"Дальневосточный капитал" в этих процессах стал важным связующим звеном, полноценной информационной площадкой для развития межрегионального сотрудничества.

Желаю вам и впредь держаться на верхних строчках рейтинга региональных СМИ. Пусть темы ваших публикаций будут актуальными и востребованными. Интересных героев и преданных читателей вашему авторитетному изданию.

Николай ДУДОВ, Губернатор Магаданской области:

- Мне очень приятно поздравить ваш коллектив с десятилетием журнала "Дальневосточный капитал". Я делаю это с особым чувством, поскольку с вашим изданием нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Итогом этого взаимодействия стали многочисленные публикации об экономическом потенциале, культурном богатстве, уникальной природе Магаданской области, о наших социальных проектах и замечательных людях, которые живут на суровой колымской земле. Благодаря вашей работе Магаданская область стала ближе многим тысячам дальневосточников и читателям журнала из других регионов страны.

"Дальневосточный капитал" – один из лучших региональных журналов для деловых кругов Дальнего Востока. За 10 лет работы коллектив вашего издания сумел заслужить репутацию высокопрофессиональной команды единомышленников, которую отличает сочетание нестандартного, творческого отношения к своему делу, ответственности и современного видения специфики журналистского искусства. Характерные черты журнала – актуальность поднимаемых тем, объективность и точность подачи информации, доскональное знание проблем и особенностей дальневосточных регионов России.

Желаю коллективу "Дальневосточного капитала" новых ярких мыслей, интересных тем, захватывающих и острых публикаций. Счастья вам, здоровья, благополучия и процветания.

Уверен, впереди у вас, как коллектива ведущего регионального журнала, ещё не одно десятилетие работы на благо Дальнего Востока и всей России.

Александр ХОРОШАВИН, Губернатор Сахалинской области:

– Я искренне поздравляю коллектив редакции, а также ваших читателей и партнеров с 10-летием журнала "Дальневосточный капитал"! За это время печатное издание стало одним из авторитетных и уважаемых СМИ на Дальнем Востоке. Меня радует, что на страницах журнала всегда много интересных материалов о жизни регионов, реализации крупных инвестиционных проектов, деятельности ведущих предприятий. При этом ваши публикации отличаются взвешенным и объективным подходом при освещении различных событий, тех или иных проблем в экономике.

Хочу отметить профессионализм журналистов, их стремление глубже вникнуть в вопрос, умение емко и образно выразить мысль собеседника. Считаю, что вы заняли достойную нишу в медиапространстве региона, предложив читателю качественный информационный продукт.

Желаю коллективу редакции журнала "Дальневосточный капитал" крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих побед, финансового процветания и всего самого наилучшего!

Олег КОЖЕМЯКО, Губернатор Амурской области:

– Рад поздравить весь творческий коллектив журнала "ДВ Капитал" с первым серьезным юбилеем – с 10-летием!

За эти годы журнал вырос до ведущего общественно-политического издания региона, публикующего на своих страницах актуальные темы, затрагивающие все стороны современной действительности российского Дальнего Востока. На вас возложена непростая миссия донести до читателя свежую и объективную информацию о происходящих событиях, новых технологиях, планах и перспективах развития нашего региона. Журналисты, редакторы, дизайнеры находят оригинальные способы подачи информации и аналитики, на страницах издания много места отводится мнениям людей, которые являются активными действующими лицами в той или иной области нашей жизни. Это всегда интересно.

Пусть этот первый "круглый" юбилей станет отсчетом новой страницы в истории журнала, наполненной интересными делами, нестандартными решениями.

Желаю вам и впредь достигать больших творческих успехов: завоевывать новую аудиторию, увеличивать тиражи...И побольше хороших новостей!