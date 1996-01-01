Подготовка стала проще

Управлением Росреестра по Приморскому краю полностью проведена подготовка к запуску в эксплуатацию информационной системы предварительной подготовки данных для регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета. Внедрение этой системы направлено в первую очередь на упрощение предварительных процедур, значительное сокращение продолжительности взаимодействия с Управлением заявителей.

Пользователями этой информсистемы могут быть: крупные застройщики, риелторы, агентства по ипотечному жилищному кредитованию и другие крупные кредиторы, органы технической инвентаризации и местного самоуправления, хозяйствующие субъекты различных форм собственности и физические лица.

Информационная система предварительной подготовки данных предоставляет возможность заявителям самостоятельно формировать электронные пакеты документов с целью последующего ускорения процесса подачи документов для постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Для этого заявители формируют описание пакета документов в электронном виде и направляют его в Управление по каналам связи или предъявляют подготовленные данные при его непосредственном посещении на носителе цифровой информации или на сопроводительном листе, на котором информация представлена в виде двухмерного штрих-кода.

Затем данные в электронном виде переносятся в информационные системы Службы. Ознакомиться с работой этой информационной системы можно на портале государственных услуг Росреестра: portal.rosreestr.ru