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Уменьшение уставного капитала не обойдется без ЕГРЮЛ
С принятием Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ юридические лица, являющиеся акционерными обществами (АО), в течение 3-х рабочих дней должны сообщать в районную налоговую инспекцию о процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов АО общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода. Данные сведения в дальнейшем отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц.
В отделе по работе с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ Управления ФНС России по Приморскому краю разъяснили, что поскольку до настоящего время форма заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ не утверждена, Федеральная налоговая служба РФ предлагает использовать рекомендуемую форму № Р14002 «Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акционерного общества».
Рекомендуемая форма заявления и письмо ФНС России от 21.05.2010 г. размещены на сайте ФНС России в сети Интернет по адресу www.nalog.ru
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