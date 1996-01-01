Отчеты по новым правилам

1 июля стартовала новая отчетная кампания для работодателей Приморского края. За 1 полугодие 2010 г. страхователи смогут отчитаться перед Пенсионным фондом по 31 июля. Эта отчетная кампания проводится по новым правилам и в сжатые сроки: всего месяц законодатель отвел на представление отчетности по новым формам.

Впервые работодателям предстоит сдать в Пенсионный фонд одновременно два отчета:

- индивидуальные сведения на каждого работника;

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в Пенсионный фонд и фонды обязательного медицинского страхования по форме РСВ-1.

Для удобства страхователей прием отчетов будет осуществляться в режиме «одного окна», то есть оба отчета можно будет сдать одному специалисту.

Формы отчетности за 1-е полугодие 2010 г., а также программы для ее формирования в электронном виде можно получить в территориальных органах ПФР по месту своей регистрации или на интернет-сайте ГУ-ОПФР по Приморскому краю (www.pfrf.ru/ot_primor/).

Кроме этого, не позднее 20 июля 2010 г. работодатели должны представить Реестр застрахованных лиц, за которых производилась уплата дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ).

Учитывая сжатые сроки одновременного приема трех видов отчетности, для удобства работодателей в каждом территориальном органе ПФР установлен график приема отчетности.

Как рассказали «ЗР» в Отделении Пенсионного фонда России по Приморскому краю, в отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки предоставления отчетности, законодательством предусмотрено применение штрафных санкций. Так, за задержку индивидуальных сведений штраф составит 10% от начисленной суммы, за задержку представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам до 180 дней - 5% от всей суммы страховых взносов, подлежащих уплате, за каждый пропущенный месяц.