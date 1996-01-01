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Порт Посьет сменил управляющую компанию
Акционеры ОАО «Торговый порт Посьет» (входит в группу «Мечел») на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 г. и оставить большую часть прибыли нераспределенной. Чистая прибыль порта в прошлом году составила 370,894 млн руб. «C учетом изменений ставки налога на прибыль чистая прибыль в 2009 г. составила 377,214 млн руб.», - уточнили в отделе по связям с общественностью ОАО «Мечел». По решению акционеров 14,041 млн руб. чистой прибыли, сформированной за счет присоединения добавочного капитала, направлено на инвестирование, производственное и социальное развитие. Кроме того, акционеры с 4 июля досрочно прекратили полномочия управляющей организации ООО «Мечел-Транс» и передали полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Управляющая компания Мечел-Транс».
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