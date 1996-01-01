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НМТП зарезервировал большую часть прибыли за 2009 год

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ООО «Сибметинвест», единственный акционер ОАО «Находкинский морской торговый порт» (входит в Evraz Group), на годовом собрании приняло решение не выплачивать дивиденды за 2009 г., чистую прибыль не распределять. «ЗР» уже сообщал, что «Сибметинвест» получил 360 млн руб. дивидендов от порта по итогам первого полугодия 2009 г. В 2009 г. порт увеличил чистую прибыль в 1,8 раза - до 846,366 млн руб. В новый состав совета директоров избраны три представителя Evraz Group: вице-президент по финансам Джакомо БАЙЗИНИ, директор по юридическим вопросам Екатерина ГРИШИНА и директор учета и контроллинга Олег ПОНОМАРЕВ.

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