Акционеры «Дальсвязи» поверили в объединенную компанию

Акционеры ОАО «Дальсвязь» на годовом собрании одобрили реорганизацию компании путем присоединения к ОАО «Ростелеком». В голосовании приняли участие акционеры, владеющие 73,741% акций, за присоединение проголосовали 85,0542% акционеров. «Они поддержали реорганизацию, понимая, какой эффект получит компания. Тот синергетический эффект, который рассчитали консультанты, и который, мы надеемся, будет реализован. Акционеры, желающие предъявить акции к выкупу, либо не принимали участие в голосовании, либо голосовали «против». Но такой большой процент проголосовавших «за» говорит о том, что люди верят в объединенную компанию», - заявил «ЗР» генеральный директор «Дальсвязи» Андрей БАЛАЦЕНКО. Согласно оценке Ernst & Young, доля «Дальсвязи» в объединенном «Ростелекоме» составит 4,07%. Одна обыкновенная акция была оценена в 128,352 руб., привилегированная - в 100,885 руб. В одну обыкновенную акцию «Ростелекома» будет конвертировано 0,939 обыкновенной и 1,195 привилегированной акции «Дальсвязи».