«Приморскуголь» в первом полугодии добавил 9% к плану

В первом полугодии 2010 г. предприятия ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») добыли 2,5 млн тонн угля, что на 9% больше плановых показателей.

В том числе в разрезоуправлении «Новошахтинское» добыча в первом полугодии текущего года составила 2,1 млн тонн угля. Сверх плана добыто 178 тыс. тонн (+9%). В шахтоуправлении «Восточное» (пос. Липовцы) добыто 426 тыс. тонн, что на 7% превышает плановые показатели.

Объем вскрышных работ на предприятиях ОАО «Приморскуголь» в январе-июне 2010 года вырос на 3,5% и составил 11,5 млн куб. м. С начала года предприятия СУЭК в Приморском крае отгрузили потребителям 2,5 млн тонн угля. По сравнению с планом объем реализации увеличился на 12%. Отметим, что в 2009 г. добыча угля на предприятиях «Приморскугля» составила 5,2 млн тонн, прирост к плановым показателям составил 175 тыс. тонн (+3,5%).