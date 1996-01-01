Позиция акционеров останется неизменной

2009 год, несмотря на пессимистичные прогнозы, связанные с влиянием глобального экономического кризиса, стал достаточно успешным для ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). Компания увеличила объемы перевалки грузов, получила 462,7 млн руб. чистой прибыли. При этом весь год в порту не прекращались работы по модернизации и расширению производственных мощностей, совершенствованию технологии и развитию новых направлений деятельности.

Генеральный директор ОАО «ВМТП» Вячеслав ПЕРЦЕВ считает, что стабильная работа порта в 2009 г., успешное завершение первой половины 2010 г. с грузооборотом в 3 млн 382 тыс тонн, что составляет 56% годового плана грузопереработки, в очередной раз демонстрируют, что правильно поставленные бизнес-задачи, четкое и своевременное их выполнение позволяют компании динамично развиваться.

- Вячеслав Михайлович, экономические условия прошлого года были не самыми легкими. Приходилось ли вам принимать в тех условиях решения, которые можно отнести к категории неординарных или непопулярных?

- Действия были адекватны экономической ситуации, которая складывалась на тот момент. Мы перешли в режим оперативного, или, как я это обозначил для себя - «ручного» управления. То есть все решения, касающиеся финансовой, производственной и инвестиционной деятельности, принимались согласно складывающейся обстановке и на краткосрочный период. Грузооборот ВМТП в 2009 г. превысил 6,2 млн тонн, что стало лучшим результатом работы за последние пять лет. Это доказательство того, что наши действия были верными, а определения «неординарные» или «непопулярные» здесь не совсем подходят.

- В последнее время достаточно активно развивается стивидорный бизнес на противоположной от ВМТП восточной стороне бухты Золотой Рог. Кто для ВМТП стивидоры «с того берега» - коллеги или уже конкуренты?

- Наши соседи - это наши коллеги. Все они полноправные члены Координационного Совета Владивостокского транспортного узла. Реальность ситуации такова, что они не могут сегодня составить нам конкуренцию по работе с теми грузопотоками, которые проходят через Владивостокский морской торговый порт. Но суммарный грузооборот всех стивидоров восточной стороны Золотого Рога по результатам 2009 г. превышает 2 млн тонн в год. Это достойно уважения.

- Одно время активно поднималась тема смены собственников ОАО «ВМТП». Насколько она актуальна сейчас? Возможны значительные изменения в составе акционеров компании?

- У ОАО «ВМТП» в настоящее время порядка 2 тыс. акционеров. Из них мажоритарный акционер один - это ООО «М-Порт». Компании принадлежит 95,6% акций. Оставшаяся часть - миноритарии. Смена основного акционера в ближайшей перспективе не прогнозируется. Возможность проведения IPO также не рассматривается. Для работы и развития компании мы используем собственные или кредитные ресурсы. Что касается миноритариев, то большая часть из них - бывшие или нынешние работники порта. И их позиция по отношению к своему предприятию не думаю, что изменится.

- В ситуации, когда многие компании пытаются «заморозить» прибыль, направить ее на развитие производства, ВМТП выплачивает достаточно крупные дивиденды. Чем руководствуются акционеры, принимая подобные решения?

- ОАО «ВМТП» с момента своего образования, а это с 1992 г., всегда придерживалось умеренной дивидендной политики. Долгое время на выплату дивидендов направлялось не более 20% от чистой прибыли компании. Основные средства шли на развитие. На сегодняшний день ОАО «ВМТП» располагает достаточным производственным и инвестиционным потенциалом, который позволяет помимо собственных финансовых ресурсов использовать, при необходимости, еще и привлеченные. То есть мы можем себе позволить выбирать более «дешевые» деньги. С появлением такой возможности акционерами было принято решение об увеличении части прибыли, направляемой на дивиденды. Ситуация вполне нормальная, при условии, что дивидендная политика ОАО «ВМТП» не идет наперекор социальным проектам компании. Это бизнес. Акционер не может быть альтруистом.

- Ваше отношение к тому, что некоторые судоходные линии партнера порта - ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), работают с конкурентами ВМТП?

- В Транспортной группе FESCO, куда входят ОАО «ВМТП» и ОАО «ДВМП», как и в любом другом финансово-промышленном холдинге, все подчинено экономической целесообразности. Если работа с «чужим» портом не ведет к потере стоимости определенного актива внутри группы, то почему бы в этом порту не работать? Тем более что ДВМП такое практикует только в случаях с определенными судоходными линиями, и основная цель таких действий - сделать услугу максимально удобной для клиента.

- В настоящее время конъюнктура рынка АТР меняется не в пользу экспортного металла, который на протяжении долгого времени придавал активную динамику работе порта. Как реагирует ВМТП на эти изменения? Насколько это отразится на структуре и объемах перерабатываемых портом грузов?

- По моему мнению, сегодняшние колебания на рынке металлопродукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе не смогут коренным образом изменить его конъюнктуру. То есть связь между потребителями в Юго-Восточной Азии и российскими производителями металлопродукции через ВМТП будет иметь перспективу. Что касается объемов и приоритетов в грузопереработке, то они будут корректироваться по ситуации. ВМТП универсальный порт. Мы можем работать с различными видами грузов по всем направлениям: импорт, экспорт, каботаж.

- Насколько активно задействован ВМТП в схеме доставки грузов в адрес строящихся объектов саммита АТЭС-2012 на острове Русский?

- Первоначальный этап строительства уже миновал. Основная масса инертных грузов, таких как песок, щебень, уже доставлена на остров Русский, в том числе и через ВМТП. Сейчас идут грузы дальнейших этапов: техника, специальное оборудование, стройматериалы, ГСМ. Некоторая часть грузопотока пойдет в контейнерах. На причале №3 ВМТП уже обрабатывает металлоконструкции, пакетированные грузы. На причале N 1 мы начали работу с грузовыми паромами, которые обслуживают стройки саммита. То есть у ВМТП есть все основания полагать, что фактическая переработка грузов для строек саммита на острове Русском значительно превысит планируемые нами в начале года объемы в 500 тыс. тонн.

- В последние годы на различных уровнях очень много говорилось о привлечении в транспортную систему РФ транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но их объемы остаются незначительными. На ваш взгляд, в чем причина, какие изменения необходимы для решения проблемы?

- Причина в неконкурентоспособности российской транспортной системы в целом. В стране научились экспортировать нефть и газ. Но кроме энергоресурсов есть еще и другие товары, другие грузы, с которыми необходимо работать. В настоящее время такие факторы, как низкая скорость движения грузов по железной дороге при высокой стоимости перевозки, плохо организованный таможенный сервис, неудовлетворительное качество стивидорных услуг и недостаточная пропускная способность ряда портов, отсутствие отлаженного взаимодействия между смежниками, не позволяют отечественной транспортной отрасли быть привлекательной для участников мирового транспортного рынка. Последние несколько лет органами государственной власти и бизнес-сообществом ведется работа по улучшению сложившейся ситуации. Хуже она не становится, но улучшений особых пока не ощущается.

- ВМТП намерен взять в оперативное управление выставочный парк припортовой железнодорожной станции. В какой период времени проект может быть реализован? Не считаете ли вы, что возможно повторение ситуации с единой диспетчерской, когда проект портовиков, реализуемый совместно с Владивостокским отделением ДВЖД, был быстро свернут?

- Наша инициатива является вынужденной. Мы поняли, сколько бы ВМТП ни повышал свою производительность, сколько бы ни модернизировал перегрузочные мощности - все равно неудовлетворительная организация взаимодействия между смежниками, отсутствие механизмов координации порт - железная дорога будут являться основной причиной сбоев в работе. В сегодняшней ситуации, когда нет четко отрегулированной системы взаимодействия и мы, портовики, и железнодорожники, теряем порядка 40% от своих потенциальных производственных возможностей, эти потери происходят именно на стыке взаимоотношений железная дорога - порт.

В свое время создание единой диспетчерской службы было попыткой улучшить взаимодействие смежников. Мы доказали, что можно управлять процессом совместно, при этом соблюдая интересы всех участников владивостокского транспортного узла. Да, на тот момент этот проект оказался не очень приемлем, не смог он быстро адаптироваться под специфику двух систем. Сейчас мы попытаемся внедрить другую модель взаимодействия. Что касается времени реализации проекта, то думаю, что произойдет это не ранее чем через два-три года.

- В стране продолжается реформирование железнодорожной отрасли. Как вы оцениваете процесс ее обновления? Насколько результаты реформ важны для вас, как для портовика?

- На мой взгляд, если сравнивать бывшее Министерство путей сообщения и сегодняшнее ОАО «РЖД», то некоторые улучшения заметны. Может, не в тех масштабах и темпах, в которых хотелось бы, но прогресс очевиден. В портовой сфере я работаю уже 25 лет. За это время у меня возникала масса различных рабочих ситуаций с нашими партнерами - железнодорожниками. Могу отметить, что с реформой МПС изменились в лучшую сторону психология, отношение к работе людей, занятых в железнодорожной отрасли. Компания начала функционировать как полноценная бизнес-структура, имеющая понятную систему управления, стратегию развития. Все эти изменения важны для портовиков, так как вместе мы представляем давнее транспортное братство, участники которого напрямую зависят друг от друга.

- Как вы смотрите на перспективы развития государственно-частного партнерства, реализации совместных с государством проектов?

- Безусловно, реализация ряда проектов в портовом хозяйстве страны неплохо смотрелась бы в рамках государственно-частного партнерства. Но есть отдельные нюансы, которые меня, как руководителя частной компании, несколько настораживают. Часто при таком партнерстве начинает доминировать принцип «государство сказало - бизнес обязан исполнить». При этом многие важные производственные моменты, бизнес-составляющие не учитываются. Вот таких отношений надо избегать.