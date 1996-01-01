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По разные стороны экрана
Бизнесмены Комсомольска и банкиры Хабаровска встретились на виртуальном мосту и обсудили проблему недоступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса.
Видеоконференция с руководителями крупнейших банков Хабаровского края и предпринимателей Комсомольска-на-Амуре такого формата и масштаба в крае проходила впервые. В ней в городе Юности участвовали представители муниципалитета, руководители и члены городского совета по предпринимательству при главе города. По другую сторону экрана находились замминистра экономического развития и внешних связей края по вопросам малого и среднего предпринимательства Александр КУПРЯКОВ и руководители крупнейших банковских филиалов в крае.
Инициативу разговора изначально взяли в свои руки банкиры из Хабаровска, каждый из которых заявил о финансовом благосостоянии и успешной деятельности в области кредитования. Однако выслушав информацию почти рекламного содержания, комсомольчане обратились к хабаровским банкирам с просьбой ответить на два вопроса, ради которых и был затеян телемост. Первый: откуда берутся непомерно высокие процентные ставки? Второй: почему для оформления даже незначительного кредита бизнесменам малой и средней руки (в том числе и начинающим) требуется собрать непомерный пакет документов, равнозначный объему, определенному для крупнейших предприятий страны? Оба эти обстоятельства, по мнению предпринимателей, и являются краеугольным камнем в проблеме, обозначенной как недоступность кредитных ресурсов.
Ответили из Хабаровска встречным вопросом: «Какой оптимальный процент ставки вы бы предложили?» «Четырнадцать», - отреагировали комсомольчане. А объемный пакет документов, необходимых для получения кредита, представители финансовых предприятий оправдывают «минимизацией банковских рисков». На это председатель городского совета по предпринимательству при главе города Юрий ИВАНОВ предложил свой путь разрешения ситуации: установить разный объем документов для тех, кто уже имеет кредитную историю и занимает устойчивые позиции в деловых кругах города, и для бизнесменов, делающих первые шаги на предпринимательском поприще.
Пожелание телесобеседники пообещали учесть. Они сообщили, что уже к концу следующего года в одном из государственных банков появится кредитная фабрика для малого предпринимательства, отличающаяся затребованием минимального количества документов, принятием решения на скоринговой основе и лимитом кредитования до 10 млн руб. Пообещали также уделить внимание вопросу снижения процентных ставок.
В ходе телемоста была затронута еще одна важнейшая тема - эффективность работы Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, созданного по инициативе губернатора края в помощь предпринимателям, не имеющим достаточного залогового обеспечения для получения кредитных ресурсов. Александр Купряков призвал бизнесменов активнее пользоваться данным ресурсом, отметив, что, несмотря на недовольство предпринимательского сообщества условиями кредитования, из Комсомольска-на-Амуре в этом году в фонд за льготным кредитом обратился всего один предприниматель.
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