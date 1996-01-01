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Железнодорожный холдинг до полустанка
Дальневосточная железная дорога с 1 июля 2010 г. перешла на трехуровневую структуру управления. Это означает выстраивание вертикали по профилю.
Это 3-й этап реформы ОАО «РЖД» в целях оптимизации структуры управления компанией холдингового типа, отметила пресс-служба ДВЖД. С 1 июля в составе Дальневосточной железной дороги упразднены Хабаровское, Владивостокское, Комсомольское, Тындинское отделения дороги. Их функции переданы в соответствующие отраслевые и функциональные службы. Таким образом, вместо 4-х уровней управления «компания - дорога - отделение - предприятие» введена схема «компания - дорога - предприятие».
Основные принципы, модель и механизмы перехода дороги на трехуровневую систему управления направлены на сохранение оперативности в решении производственных вопросов и безопасности движения поездов. В этих целях введены должности заместителей начальника железной дороги по регионам (Владивостокский, Комсомольский, Тындинский). Оптимизация численности работников в процесс реорганизации ведется за счет естественного оттока кадров и применения системы внутритранспортных перемещений, а также трудоустройства потенциально высвобождаемых работников на имеющиеся вакантные места, заверили в управлении ДВЖД.
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