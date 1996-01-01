Заслуги директора «Дальрыбпорта» отмечены Президентом РФ

Губернатор Сергей ДАРЬКИН вручил государственные награды 38 приморцам. Среди награжденных генеральный директор компании «Дальрыбпорт» Людмила ТАЛАБАЕВА.

Ей вручен знак «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ». Указ о ее награждении был подписан Президентом России. Это высшая награда в отрасли, и портовик с 25-летним стажем работы получила ее заслуженно. Как сказала Людмила Талабаева, эта награда является признанием положительных процессов, происходящих в рыбохозяйственном комплексе Дальнего Востока. Губернатор края, поздравляя всех с наградами, подчеркнул, что успехи каждого заложены в масштабных социальных и экономических проектах, которые сегодня реализуются в крае.