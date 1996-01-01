Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ДВМП и Владивосток: параллельным курсом к процветанию
Этот год для Владивостока ознаменовался двумя яркими юбилеями - 150-летием самого города у моря и 130-летием Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Праздничные мероприятия пароходство и город традиционно проводят в одно время - в начале июля. Владивосток - в историческую дату рождения 2 июля, Дальневосточное морское пароходство - в профессиональный день - День морского и речного флота, который в этом году отмечается 4 июля.
Не будет преувеличением ставить в один ряд два этих события. Истории города-порта (в самом этом понятии заключена тесная связь с пароходством) и Дальневосточного морского пароходства прочно сплетены в одну летопись славных имен и героических событий.
В апреле 1880 г. пароход «Москва» прибыл в порт Владивосток. Встречать «Москву» высыпал весь город, на тот момент считавшийся только военным постом, но через некоторое время в нем уже стали «просыпаться» признаки современного Владивостока - бойкая торговля, смешение языков и рас на улицах, бесконечная суета и деловитость порта.
И начались регулярные летние рейсы, связавшие Владивосток с Одессой. А с появлением в порту ледокольных судов навигации стали круглогодичными.
Дикие берега и медвежьи углы отдаленного региона стали оглашаться ревом пароходных сирен. Если римская империя держалась на дорогах сухопутных, то Дальний Восток немыслим без дорог морских. В конце XIX века это дало основание Антону Павловичу ЧЕХОВУ, побывавшему на Сахалине, писать о том, что «Доброфлот» принес сюда цивилизацию. И эта миссия оказалась не менее важной, чем транспортная.
С помощью Добровольного флота было осуществлено строительство восточного участка Великого сибирского железнодорожного пути. При участии Добровольного флота осуществлялась разведка Северного морского пути.
Сражения Великой Отечественной войны, к счастью, до приморской земли не докатились. Но благодаря вкладу флота ДВМП в перевозку грузов по ленд-лизу во время Второй мировой город Владивосток, как порт приписки этих судов, навечно внесен в золотую летопись Великой Победы.
В годы послевоенных пятилеток в состав пароходства входили все порты Дальнего Востока, Сахалинское, Камчатское пароходства, практически все судоремонтные заводы и базы нашего региона, были созданы свыше 70 тыс. рабочих мест, что давало возможность жителям края быть востребованными и жить в достатке.
А к концу 70-х ДВМП и вовсе было главным и крупнейшим работодателем на Дальнем Востоке. Орден Ленина, Орден Октябрьской Революции - это лишь главные из наград предприятия в советские годы.
В переломные 90-е, ставшие гибельными для многих госпредприятий, в том числе для Черноморского и Балтийского пароходств, ДВМП сумело не просто выстоять: оно сохранило свою нишу на рынке международных морских перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, удержало безусловное лидерство в каботажных перевозках Дальневосточного региона, сохранило линейный контейнерный сервис, сумело выйти на новые перспективные рынки, создав задел в работе на будущее. А главное - как и прежде, давало рабочие места жителям Приморья и Владивостока, что на тот момент было архизначимо.
Немало испытаний Дальневосточное морское пароходство перенесло вместе с Владивостоком за долгую совместную и неотделимую историю. Но как ДВМП было для города одним из крупнейших и градообразующих предприятий, таким оно и будет оставаться.
Сегодня и перед городом, и перед компанией открыты большие перспективы. Во Владивостоке реализуются масштабные инвестиционные проекты, он готовится стать полноценным центром международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальневосточное морское пароходство, ни финансово, ни географически принципиально не меняющее свою владивостокскую прописку, будет всячески содействовать этому процессу со своей стороны. Мы будем обновлять флот и продолжать работать в Арктике и Антарктике, осваивать новые маршруты и расширять географию деятельности. Бренд FESCO, а вместе с ним и постоянный порт приписки судов ДВМП Владивосток, по-прежнему будут узнавать в любом уголке мира.
Так было. Так есть. И так будет.
С Днем рождения, FESCO! С Днем рождения, Владивосток!
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Школа не хочет учиться