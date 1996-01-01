ДВМП и Владивосток: параллельным курсом к процветанию

Этот год для Владивостока ознаменовался двумя яркими юбилеями - 150-летием самого города у моря и 130-летием Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Праздничные мероприятия пароходство и город традиционно проводят в одно время - в начале июля. Владивосток - в историческую дату рождения 2 июля, Дальневосточное морское пароходство - в профессиональный день - День морского и речного флота, который в этом году отмечается 4 июля.

Не будет преувеличением ставить в один ряд два этих события. Истории города-порта (в самом этом понятии заключена тесная связь с пароходством) и Дальневосточного морского пароходства прочно сплетены в одну летопись славных имен и героических событий.

В апреле 1880 г. пароход «Москва» прибыл в порт Владивосток. Встречать «Москву» высыпал весь город, на тот момент считавшийся только военным постом, но через некоторое время в нем уже стали «просыпаться» признаки современного Владивостока - бойкая торговля, смешение языков и рас на улицах, бесконечная суета и деловитость порта.

И начались регулярные летние рейсы, связавшие Владивосток с Одессой. А с появлением в порту ледокольных судов навигации стали круглогодичными.

Дикие берега и медвежьи углы отдаленного региона стали оглашаться ревом пароходных сирен. Если римская империя держалась на дорогах сухопутных, то Дальний Восток немыслим без дорог морских. В конце XIX века это дало основание Антону Павловичу ЧЕХОВУ, побывавшему на Сахалине, писать о том, что «Доброфлот» принес сюда цивилизацию. И эта миссия оказалась не менее важной, чем транспортная.

С помощью Добровольного флота было осуществлено строительство восточного участка Великого сибирского железнодорожного пути. При участии Добровольного флота осуществлялась разведка Северного морского пути.

Сражения Великой Отечественной войны, к счастью, до приморской земли не докатились. Но благодаря вкладу флота ДВМП в перевозку грузов по ленд-лизу во время Второй мировой город Владивосток, как порт приписки этих судов, навечно внесен в золотую летопись Великой Победы.

В годы послевоенных пятилеток в состав пароходства входили все порты Дальнего Востока, Сахалинское, Камчатское пароходства, практически все судоремонтные заводы и базы нашего региона, были созданы свыше 70 тыс. рабочих мест, что давало возможность жителям края быть востребованными и жить в достатке.

А к концу 70-х ДВМП и вовсе было главным и крупнейшим работодателем на Дальнем Востоке. Орден Ленина, Орден Октябрьской Революции - это лишь главные из наград предприятия в советские годы.

В переломные 90-е, ставшие гибельными для многих госпредприятий, в том числе для Черноморского и Балтийского пароходств, ДВМП сумело не просто выстоять: оно сохранило свою нишу на рынке международных морских перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, удержало безусловное лидерство в каботажных перевозках Дальневосточного региона, сохранило линейный контейнерный сервис, сумело выйти на новые перспективные рынки, создав задел в работе на будущее. А главное - как и прежде, давало рабочие места жителям Приморья и Владивостока, что на тот момент было архизначимо.

Немало испытаний Дальневосточное морское пароходство перенесло вместе с Владивостоком за долгую совместную и неотделимую историю. Но как ДВМП было для города одним из крупнейших и градообразующих предприятий, таким оно и будет оставаться.

Сегодня и перед городом, и перед компанией открыты большие перспективы. Во Владивостоке реализуются масштабные инвестиционные проекты, он готовится стать полноценным центром международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальневосточное морское пароходство, ни финансово, ни географически принципиально не меняющее свою владивостокскую прописку, будет всячески содействовать этому процессу со своей стороны. Мы будем обновлять флот и продолжать работать в Арктике и Антарктике, осваивать новые маршруты и расширять географию деятельности. Бренд FESCO, а вместе с ним и постоянный порт приписки судов ДВМП Владивосток, по-прежнему будут узнавать в любом уголке мира.

Так было. Так есть. И так будет.

С Днем рождения, FESCO! С Днем рождения, Владивосток!