Гендиректор "Аскольда" лишился кресла

По решению арсеньевского городского суда гендиректор ОАО "Аскольд" Павел БОГДАНОВСКИЙ дисквалифицирован - отстранен от должности сроком на год на основании ч.2 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Причина карательных санкций - двухмесячная задержка зарплаты коллективу завода.

Материалы по делу об административном нарушении были переданы в суд городской прокуратурой. В ноябре 2003 г. госинспекция по труду уже штрафовала директора "Аскольда" Павла Богдановского на 2 тыс. руб. за то же самое прегрешение - задержку зарплаты персоналу предприятия. Поскольку за год подвижек в этом смысле не последовало, мера наказания была ужесточена в соответствии с действующим законодательством.

Материалы на дисквалификацию директора завода поступили в суд и от госинспекции по труду. Тем не менее, Богдановский может обжаловать решение арсеньевских судей, и, пока его жалобу не рассмотрят вышестоящие судебные органы, он, скорее всего, будет оставаться на своем посту. Кстати, в отношении директора столь крупного предприятия такая суровая мера воздействия предпринята в Арсеньеве впервые.