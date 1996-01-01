HeadHunter пришел на Дальний Восток

Группа компаний HeadHunter открыла представительство во Владивостоке, деятельность которого будет охватывать всю территорию Дальнего Востока. Координировать деятельность компании в регионе и руководить направлением продаж будет Виктория ДЬЯКОВА, ранее возглавлявшая отдел рекрутинга компании «Сквид-Трейдинг».

Первоочередными задачами представительства HeadHunter во Владивостоке являются расширение базы данных качественных резюме, оптимизация процесса поиска работы и подбора персонала в регионе с помощью новейших онлайн-сервисов.

«Дальний Восток - самый удаленный от столицы России регион с высокой деловой активностью, здесь находится много компаний, которые известны по всей России. Появление в регионе такого оператора онлайн-рекрутмента, как hh.ru, позволит соискателям ускорить поиск работы, а работодателям - оптимизировать процесс подбора кадров, - отмечает руководитель отдела продаж HeadHunter по Дальнему Востоку Виктория ДЬЯКОВА. - Преимущества онлайн-рекрутмента очевидны: на hh.ru компании могут оперативно отбирать персонал по заданным критериям и получать быструю обратную связь от соискателей, не затрачивая время на бумажное общение».

Группа компаний HeadHunter (hh.ru) работает на рынке интернет-рекрутмента с 2000 г. На данный момент сайт hh.ru является одним из лучших онлайновых ресурсов для поиска работы и найма персонала на территории всей России. На данный момент представительства компании открыты в 10 регионах России и в базе hh.ru размещено свыше 3,9 миллиона резюме и более 74 тысяч вакансий.

Основу соискательской аудитории сайта составляют квалифицированные специалисты и менеджеры среднего и высшего звена. Качество размещаемых на сайте резюме обеспечивается за счет ручной модерации. Представительства HeadHunter работают в крупных городах Российской Федерации, а также в Украине, Казахстане, Белоруссии.