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НеТРУБное это дело

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Строительство газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, заказчиком которого выступает дочерняя компания Газпрома, с июля 2009 г. до мая 2010 г. велось без заключения государственной экспертизы. Более того, заказчик не поставил в положенной форме в известность Ростехнадзор о начале работ по реализации проекта. То есть по формальным признакам стройка, начало которой дал лично премьер-министр Владимир ПУТИН, не существует.

Тем не менее, по словам начальника департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» Ярослава ГОЛКО, в 2011 г. труба придет во Владивосток, а в 2012 г. проект общей стоимостью 248 млрд руб. будет сдан как крупнейший объект, сооруженный в рамках программы подготовки к саммиту АТЭС-2012. И, как оказывается, дело не в злом умысле строителей и заказчика, не желающих оформлять необходимые документы, а в срочности и важности работ, помноженных на неповоротливость государственной разрешительной машины.

Вопрос нехватки документации стоит не только перед газовой трубой, но и перед некоторыми другими объектами саммита. Потому никто, включая Ростехнадзор, не сомневается, что все бумаги будут подготовлены и стройка будет легализована задним числом. Понимая это, представители технического надзора ведут мониторинг качества строительства и, к слову, пока не находят никаких нарушений, как не видят их в деятельности подрядчиков и в Росприроднадзоре, и в природоохранной прокуратуре.

Сегодня, когда труба тянется по трем дальневосточным субъектам, большая угроза темпам строительства исходит от местных и региональных властей, затягивающих с подготовкой территориальной разрешительной документации. По этой причине в Приморье из 561 км трубы на 23 июня 2010 г. было сварено только 134 км. И наоборот, идущие навстречу газопроводу власти Хабаровского края дали возможность газовикам сварить 458 км из 589 км, проходящих по территории.

Но все-таки, по признанию Ярослава Голко, сделанному им в Хабаровске в разговоре с заместителями полпреда президента в ДФО, с руководством регионов договориться проще, чем с властями некоторых районов. Вопреки приказу Минэкономразвития РФ, предписывающему устанавливать аренду земли, в том числе муниципальной, под объекты саммита АТЭС в размере не выше 0,1% от ее кадастровой стоимости, Бикинский район Хабаровского края, Пожарский и Спасский районы Приморья, видимо, считая, что у Газпрома все равно денег много, предлагают установить цену аренды в 7-8 раз выше расчетной. Впрочем, здесь разобраться обещает прокуратура. А вот столкновения с «Отечеством» - садоводческим товариществом в Приморском крае, Газпром не вынес. Монополисту не удалось договориться со 130 членами товарищества об условиях прохождения трубы по их участкам и пришлось изменить трассировку трубопровода.

Естественно, что все задержки, завышенные требования владельцев земель, отступления от проекта влекут за собой удорожание общей стоимости транспортной системы и оказывают давление на конечную цену газа для приморских потребителей. Голко уверяет, что проект для «Газпрома» и без того является некоммерческим, преследует своей целью не извлечение прибыли, а решение социальных задач на Дальнем Востоке страны. Правда, сказать, сколько будет стоить газ в 2011 г., начальник департамента не может. И здесь уже не дачники «Отечества», а Министерство финансов РФ строит свои изгороди на пути определения конечной цены. Дело в том, что еще в декабре 2009 г. первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ подписал распоряжение в адрес Минфина, в котором предписал определить порядок продажи «Газпрому» для закачки в систему Сахалин-Хабаровск-Владивосток природного газа, получаемого государством в рамках реализации нефтегазовых проектов Сахалина. В протоколе совещания у Шувалова была даже обозначена льготная цена в $50 за тыс. куб. м до 2015 г. Если к ней прибавить тариф на транспортировку, рассчитанный «Газпромом» в $80 и сбытовую надбавку в размере около $19, то получим конечную цену, за которую газ могли бы покупать энергетики для перевода на него некоторых станций Приморской генерации.

Газпром надеялся, что Минфин разработает механизм и дело получит развитие. Однако сотрудники финансового ведомства решили, что предложенный первым заместителем председателя правительства механизм не эффективен, и стали разрабатывать свои варианты, среди которых в настоящий момент выделяется идея, предписывающая Газпрому покупать газ по мировым ценам, а потом уже, по факту, предъявлять государству свои расходы и получать пока неуточненного размера компенсацию. Конечно, такая схема не устраивает владельца дальневосточной трубы. И самое опасное - она не гарантирует цены газа для оптовых дальневосточных потребителей даже на уровне $150.

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