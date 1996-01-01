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Китайцы готовы зацементировать Приморье
Китайская корпорация «Северный цемент» заинтересована в открытии цементного производства на территории Приморского края.
Как рассказал «ЗР» бывший глава Партизанского городского округа Игорь РУЛЬКО, корпорация заинтересована в размещении цементной мельницы (отделение завода, в котором происходит перемалывание вылежавшегося клинкера) на территории России.
«Корпорация производит в год порядка 15 млн тонн. Для сравнения: «Спасскцемент» в год производит порядка 3 млн тонн. У китайского бизнеса был интерес в открытии производства с выходом 400 тыс. тонн цемента в год. Что потребовало бы порядка $4,5-5 млн инвестиций. Хотя на сегодня переговоры с корпорацией заморожены, но они готовы в любой момент возобновиться. Тем более в 2010 г. Правительство России приняло решение о том, что китайский бизнес будет входить в реконструкцию морально устаревших российских цементных заводов, расположенных недалеко от линии границы», - отметил Игорь Рулько.
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