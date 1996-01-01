АСЗ будет бороться за заказы

ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре) 2009 г. закончило с чистым убытком в размере 2 млрд 532 млн руб. против 3 млрд 441 млн руб. убытка годом ранее.

На годовом собрании в совет директоров были избраны 11 человек, в том числе президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Роман ТРОЦЕНКО, вице-президенты ОСК Дмитрий МИРОНЕНКОВ и Анатолий ТЮКОВ, заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, 100%-ная дочерняя компания ОАО «Объединенная судостроительная корпорация») Евгений КРАЙНОВ, заместитель генерального директора - финансовый директор ФГУП «Рособоронэкспорт» Андрей КОНДРАТЬЕВ, министр промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Виктор ЧУДОВ.

Досье Амурский судостроительный завод - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Завод также изготавливает несущие конструкции и функциональные модули буровых установок. ОСК принадлежит 59,12% акций, еще 17,91% принадлежат ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

«Для АСЗ в непростых условиях кризиса и возросшей конкуренции требуется предложить судовладельцам лучшее соотношение «цена - сроки», проявить максимальную заинтересованность в получении заказов всех типов, в особенности приоритетными должны стать суда обслуживания оффшоров, буксиры всех типов, рыболовецкие суда, суда технического флота», - говорится в материалах компании.

АСЗ приходится конкурировать на самом дешевом рынке судостроения Юго-Восточной Азии, где Китаем и Кореей предлагается лучшее соотношение «цена - качество». Судостроители Японии и Кореи, помимо этого, обладают более высоким уровнем технического и технологического оснащения, поэтому конкуренция с ними осложняется и по срокам строительства.

Компания уже определила перечень судов, востребованных на рынке и возможных к строительству на заводе. Это - различные оффшорные суда (транспортно-буксирные суда/заводчики якорей, суда-снабженцы платформ), специализированные суда (суда сейсмической разведки, трубоукладочные суда и пр.) и промысловые суда.

Перед АСЗ стоит цель получения наибольшего количества заказов на строительство судов, подходящих по техническим характеристикам под возможности предприятия, из тех 170 судов, что «выделены» для строительства на предприятиях ДЦСС.

В то же время в материалах АСЗ отмечается, что «вышеперечисленная продукция не конкурентоспособна по стоимости и срокам строительства, а в составе ДЦСС есть другие судостроительные предприятия, способные строить суда. Таким образом, заказы на строительство получат те, кто предложит наилучшее соотношение «цена - срок», иными словами - конкурентоспособность нашего предприятия должна быть выше, чем у ОАО «ДВЗ Звезда», ОАО «Хабаровский судостроительный завод» и других предприятий холдинга», - говорится в отчете предприятия.