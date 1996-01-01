Таежный город ждет инвесторов

В прошлом году по заказу горадминистрации «Приморгражданпроект» подготовил генплан развития г. Арсеньева на ближайшие годы. Каким будет новый облик самого крупного города Центрального Приморья, где сегодня проживает более 60 тыс. человек?..

По словам и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства арсеньевской горадминистрации Галины ГУЛАК, будущее таежного города, считающегося промышленным, туристическим и спортивным центром Центрального Приморья, - это многоэтажный центр, где предусмотрены новые дома от 6 до 25 этажей, и малоэтажная окраина - 2-3-этажные дома и частный сектор. Сейчас в городе самые высокие дома - девятиэтажки советских времен. Собственники земель в примыкающем в городу п. Солнечном предлагают развивать в их районе малоэтажное строительство. Это коттеджи, частные дома. Только вот где взять инвесторов и заказчиков на строительство многоэтажных домов и новых крупных торговых и деловых центров?.. Пока нет заявителей и инвесторов ни на многоэтажки, ни на малоэтажки. ООО ААК «Прогресс» заявило о строительстве двух девятиэтажек по ул. Садовой (центр) для своих нужд. Подрядчиков предприятие найдет само, а горадминистрация просто продаст землю под строительство. В центре Арсеньева много деревянных частных домов. Надо выкупать землю у собственников и строить новое жилье. Но нет инвесторов.

Между тем профессиональные строители в Арсеньеве есть, и немало - ООО «Мастер», ООО «Арсеньевская жилищная строительная компания» («АЖСК»), ООО «Арсеньевстрой», ООО «Стальмонтаж»; есть проектировщики - ООО «Архстройпроект». У них есть все необходимые лицензии, опыт, техника, кадры. Эти предприятия могли бы при наличии заказов и инвестиций построить новый Арсеньев, но они пробавляются мелкими заказами от частников, владельцев магазинов. Правда, в прошлом году местным строителям крупно повезло: в рамках федеральной программы по реформированию жилого фонда они «откапиталили» 55 домов в Арсеньеве - сделали новые крыши, отремонтировали фасады и выполнили другие ремонтные работы. Но в этом году по этой программе планируется капитально отремонтировать всего 10 домов, это процентов 30 от освоенного в прошлом году объема выделенных федерацией и краем средств. Поэтому ООО «Стальмонтаж», например, ищет заказы по краю, частично занято на стройке объектов саммита АТЭС.

Сегодня в городе развивается в основном частный сектор: частники строят дома, коттеджи. Строятся магазины. В этом году планируется запуск деревообрабатывающего цеха, который будет строиться по заказу китайской компании «Синбайда». Китайцы выкупили здание бывшего мясокомбината и хотят наладить там деревообработку.

Директор одной из крупных строительных компаний г. Арсеньева - ООО «Арсеньевстрой» - Вячеслав ЮШКИН прямо заявил, что главная проблема местных строителей - отсутствие заказчиков и инвесторов. Долевое строительство в городе не прижилось: горожане предпочитают покупать готовое жилье. Последний раз на долевой основе был завершен недострой в 4 этажа 5 лет назад. «Арсеньевстрой» пытался долевым способом строить мансарды, соединяющие блок-секции между домами, но желающих не нашлось.

В прошлом году «Арсеньевстрой» наряду с другими компаниями неплохо заработал на капремонте домов в рамках реализации ФЗ № 185. В.Юшкин знаком с новым генпланом развития города, но не знает, из каких источников будет финансироваться многоэтажное строительство. Может, построит для себя пару девятиэтажек «Прогресс». У строителей своих средств на крупные объекты нет. «Кредиты в банках под жилищное строительство взять можно, -говорит Вячеслав Юшкин.- Но если речь идет о строительстве той же пятиэтажки - это 100 млн руб. Нам такой кредит банки не дадут - не хватит залоговой имущественной базы. Это одно. Второе - проценты большие - 24% и более. Проценты зависят от вида залога. Банки должны предусматривать льготные кредиты под жилищное строительство. Нужны заказчики, которые найдут инвесторов. И еще один момент: по новым правилам предоплата в 30% со стороны заказчика сегодня не предусматривается. Заказчик рассчитывается только после сдачи объекта. Конечно, строителям это невыгодно.»

Главный инженер ООО «Арсеньевская жилищная строительная компания» Александр ТУЛУПОВ поведал то же самое: главные трудности - нет работы, нет заказчиков. В прошлом году «АЖСК» отремонтировало 15 домов в рамках реализации федеральной программы. В городе строятся магазины, частные дома. Но частные дома могут строить и «шабашники» без всяких лицензий. Они берут дешевле, но качество никто не гарантирует. «АЖСК» реконструирует здание под медицинский центр «София». За год компания осваивает 30 млн руб. Но в этом году заказов будет явно меньше. Банковские кредиты «АЖСК» берет, но в небольших объемах - до 700 тыс. руб. Кредиты дают под 15% минимум. Большие надежды местные строители возлагают на строительство объектов на сопке Обзорной - горнолыжной мекке Приморья. Но пока соответствующих заказов ни от кого нет.

Председатель профкома «Прогресса» Юрий КЛИМОВИЧ подтвердил, что заявку на строительство двух девятиэтажек «Прогресс» подал еще три года назад. Когда дойдет до самой стройки, лидер профсоюза сказать затруднился.

Председатель профкома ОАО «Аскольд» Галина ВОРОБЬЕВА сообщила, что в советские времена «Аскольд» (как и «Прогресс») построил в Арсеньеве десятки домов. Была на заводе очередь на получение жилья. А в «рыночные» времена, как и на «Прогрессе», работники должны сами думать, как решать жилищный вопрос. Правда, особо востребованным квалифицированным специалистам - литейщикам, сварщикам - предлагают снимать в городе жилье, а завод частично компенсирует работникам их затраты на оплату этого жилья.