Напрасные слова

Сами слушания-то, в принципе, состоялись, но зачем они проводились, для предпринимателей, принявших в них участие, так и осталось загадкой.

Темой диалога между депутатами и предпринимателями стала злободневная арендная плата за муниципальное имущество, которая уже железно поднимется в несколько раз с января будущего года. Пару месяцев назад и мэр города Владимир НИКОЛАЕВ, и большая часть депутатов уверяли, что малый и средний бизнес платить новые ставки аренды в состоянии. От несогласных они требовали предоставить технико-экономические обоснования своих предложений. Предприниматели эти обоснования предоставили, но оказалось, что их мнение в этом вопросе изначально никого не интересовало.

- Плата за аренду должна увеличиваться, она не может быть неизменной несколько лет подряд. Те же деньги на субсидии по жилищно-коммунальным платежам населению надо откуда-то брать, - заявил по окончании слушаний председатель думской комиссии по экономической политике Галуст АХОЯН.

Деньги нужны не только на субсидии. Но к чему тогда эта, извините, профанация общественного обсуждения, если решение уже принято? А если общественное мнение все-таки имеет какое-то значение, то почему именно такое решение, а не предлагавшиеся условия по развитию малого и среднего предпринимательства, что, по расчетам, гораздо эффективнее в плане налоговой отдачи?

Депутат Александр ЮРТАЕВ также задается этими вопросами и ответы находит в области, далекой от перспектив социально-экономического развития города.

- Суть этой проблемы в тесном переплетении интересов политики и крупного бизнеса, - уверен Юртаев. - На сегодня в городе уже практически распределены земельные участки под строительство крупных супермаркетов, но те, что построены и работают, не приносят планировавшихся доходов своим владельцам. Причина - в конкуренции с субъектами малого и среднего бизнеса. Новые арендные ставки уничтожат как класс большую часть конкурентов, ну а поскольку в количественном отношении потребительская масса не изменится, то в своей основе она будет вынуждена переориентироваться на супермаркеты.

Выводы депутата имеют и фактологическую основу. По информации "ЗР", на одной из неофициальных встреч городских депутатов с мэром Владивостока, где обсуждалась как раз тема арендных платежей, присутствовал некий г-н АЛОМСКИЙ. Если кто не помнит, то Евгений Аломский являлся главной бизнес-опорой кандидата Виктора ЧЕРЕПКОВА на выборах мэра. Во всяком случае, его фамилия фигурировала среди пострадавших во время памятного покушения на Виктора Ивановича минувшим летом. Согласно нашим источникам, Аломский либо контролирует, либо является фактическим владельцем около пяти городских супермаркетов, - в частности на Вилкова и Запорожской.

Если иметь в виду бизнес-интересы Аломского, то неудивительно, что фракция "Свобода и народовластие" дружно голосует за повышение арендной платы. Тем более что в этом случае интересы бизнес-опоры фракции совпадают с политическими интересами ее идейного вождя. Некоторое время назад председатель "Лиги торговых предпринимателей" Марина ШЕМИЛИНА обращалась к Виктору Черепкову с просьбой повлиять на депутатов фракции при голосовании по вопросам аренды. Из разговора с Виктором Ивановичем предпринимательница вынесла устойчивое впечатление, что экс-кандидата в мэры вполне устраивает ситуация в городе, которая развивается по принципу "чем хуже, тем лучше".

Понятно, что мэр повышает аренду не по прихоти Аломского, а если следовать версии об интересах крупного бизнеса, то в первую очередь во исполнение стратегических планов развития бизнеса, дружественного лично ему. Но, по счастливому совпадению, здесь их интересы сходятся.

Что же касается думы, то она в очередной раз демонстрирует свою полную зависимость от городской администрации. В связи с этим запланированное думой положение об общественных слушаниях, на наш взгляд, вряд ли будет иметь практическую пользу. Во всяком случае, при существующем положении вещей. Разве что проблемы, которые депутаты захотят обсудить с населением, не будут касаться каких-либо принципиальных вопросов городской жизни. Ну, там, красить ли нам фасады розовой краской или голубой, или выражать ли протест в связи с браконьерским отстрелом львов в национальных парках Заира. Сомневаюсь, что подобные слушания будут пользоваться ажиотажным спросом.