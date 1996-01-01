Статус IV Конгресса определен - на уровне первого вице-премьера

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ посетит Владивосток и примет участие в работе IV Тихоокеанского экономического конгресса, который состоится 2-3 июля во Владивостоке.

«Он подтвердил приезд и запланировал визит во Владивосток в своем рабочем графике. Игорь Шувалов примет участие в работе пленарного заседания конгресса «Россия - тихоокеанский вектор развития», - сообщил оргкомитет конгресса.

Основная цель конгресса - обсуждение стратегии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по вопросам модернизации, расширения международного сотрудничества, а также трендов развития страны, включая видение Россией дальнейшей активности АТЭС. «В последние годы мировой экономический и финансовый центр сместился в АТР», - отмечается в сообщении.

По мнению организаторов форума, проведение конгресса позволит обсудить подходы к организации международной дискуссионной площадки представителей российского и зарубежного бизнеса по вопросам инвестиционного, инновационного, торгово-экономического сотрудничества России со странами АТР, формирования современной модели взаимодействия высшей школы, науки и бизнеса, развития эффективной инфраструктуры для инновационного экономического роста.

Отмечается также, что пленарное заседание конгресса «Россия - тихоокеанский вектор развития» посвящено инновационному сценарию интеграции России и стран АТР, региональной экономической архитектуре и роли России в новой системе глобального управления, ее деятельности в АТЭС.

На дискуссионных секциях предполагается обсудить вопросы развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, региональных центров высоких технологий, модернизацию городского пространства Владивостока как образовательного и туристического центра, а также построение инвестиционной финансовой инфраструктуры.