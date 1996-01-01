«Дальхимпром» наторговал на чистую прибыль

ОАО «Дальхимпром» по итогам 2009 г. получило 572 тыс. руб. чистой прибыли против 911 тыс. руб. убытка в 2008 г. При этом выручка предприятия осталась на прежнем уровне - 42,085 млн руб. Отметим, что производство товаров бытовой химии (основной вид деятельности) занимает лишь 36,5% в доходах предприятия, а вот на долю розничной торговли приходится уже 51,9%.