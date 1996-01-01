Эйчары обменялись опытом

Последние два года роль кадровых служб в компаниях значительно возросла - кризис заставил собственников обратить пристальнейшее внимание на управление персоналом. Эта мысль неоднократно звучала из уст как эйчаров, так и собственников бизнеса в ходе Пятой региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы», организаторами которой выступают Центр бизнес-обучения «Седьмой уровень» и региональная сеть кадровых агентств «Успех».

«Конференция этого года наглядно показала, что основная наша цель - формирование площадки для профессионального общения специалистов в области управления персоналом - достигнута, - говорит директор Центра бизнес-обучения «Седьмой уровень» Татьяна МАРЧЕНКО. - Нас радует открытость людей, а их готовность делиться своими наработками стала значительно выше».

Этот тезис подтвердили многочисленные доклады, прозвучавшие в ходе конференции. Виктор МОСКВИЧЕВ, консультант по управлению, предложил пошаговый алгоритм разработки и внедрения новой мотивации, обосновывая собственной практикой эффективность метода. Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу ЗАО «ДельтаЛизинг» представила доклад «Создание системы льгот и компенсаций по принципу «кафетерия» на примере ЗАО «ДельтаЛизинг».

Антон МАРТЮШЕВ, директор владивостокского филиала ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (торговая марка «БИЛЕТУР») поделился ошибками в преодолении сопротивления сотрудников и руководителей филиалов при внедрении новой торговой марки компании. О внедрении корпоративных стандартов обслуживания клиентов на примере КГУП «Приморская краевая аптека» рассказывала Марина ЧУМАКОВА, начальник службы управления персоналом.

Но не только профессионалы в области управления персонала делились наработанным опытом. Как отмечают участники конференции, особенно интересными были доклады собственников бизнеса и их взгляд на работу HR-службы.

«Темы, которые обсуждаются в ходе конференции, с каждым годом становятся более разнообразными. Если раньше мы говорили в основном о краткосрочном бизнес-образовании, то сейчас затрагиваются самые разные аспекты управления персоналом, - говорит Анна Красноярова. - Я очень горжусь тем, что у нас в Дальневосточном регионе есть такая конференция. Во многих регионах HR-сообщество вообще не развито, а у нас эйчары активны. Особенно радует тот факт, что в конференции принимают участие не только специалисты в области управления персоналом, но и собственники бизнеса. Ведь эйчарам всегда интересно, как их работу оценивают заказчики».

«Парадоксально, но зачастую менеджеры уделяют максимум внимания финансам, бухгалтерскому учету и совершенно не выделяют как важное - управление персоналом. Кроме кадрового делопроизводства для многих предпринимателей и менеджеров сфера управления персоналом не является достойной внимания. Хотя по уровню развития HR-службы можно судить о менеджере и о перспективах компании, - считает генеральный директор ООО «Компания «Стимул» Дмитрий ЧЕРНИКОВ. Кстати, его доклад «Роль службы управления персоналом глазами первого руководителя» вызвал наибольшую активность аудитории.

Изюминкой пятой конференции также стало тесное сотрудничество организаторов с вузами - впервые в конференции приняли активное участие преподаватели и студенты профильных кафедр высших учебных заведений. Организаторы выражают надежду, что материалы конференции будут использованы в учебных планах преподавателями, а студенты получили более детальное представление о профиле своей будущей профессии. Впервые на конференции этого года был проведен и конкурс, в ходе которого студенты должны были выполнить реальное задание от компании МТС. Победителем был признан проект, который представила студентка ДВГУ Марина САМУСЕНКО. Вероника ФОМИНА, начальник отдела найма и внутренних коммуникаций Филиала ОАО «МТС Макро-регион Дальний Восток» отметила, что при определении победителей основным фактором явилось то, что в представленной работе студенты максимально учли бюджет, определенный на мероприятие, и детализировали действия всех участников праздника.

«Конференция очень впечатлила - наши студенты сделали конкретный проект под заказ компании МТС, и он получился, завоевал первое место, - говорит Лариса САВИНКИНА, заведующая кафедрой управления в социально-бытовой сфере Института международного туризма и гостеприимства ДВГУ. - Наш «товар» - это выпускник, и на конференции мы получили возможность показать его лицом. Также хочу поблагодарить организаторов конференции, но вместе с тем не могу не отметить, что HR-сообщество редко встречается. Хотя профессиональное общение, обмен опытом эйчарам крайне необходим».

«За» постоянное общение высказалась и Инна КАГАНОВСКАЯ, директор по персоналу технохолдинга SUMOTORI. «На конференции родилась идея создания закрытого клуба руководителей по персоналу, который позволил бы людям одного уровня встречаться с периодичностью раз в месяц. Надеюсь, эта идея будет воплощена в жизнь», - сказала она.

Не успела конференция-2010 завершить свою работу, а ее организаторы уже думают над тем, какой будет конференция-2011.

«Мы планируем и дальше расширяться географически - уже несколько лет в конференции принимают активное участие специалисты из Хабаровска и Благовещенска, на следующий год к нам должны присоединиться камчадалы и сахалинцы. Кстати, последние уже заявили доклад, который расскажет об опыте работы с иностранными инвестициями, - говорит директор региональной сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. - Продолжим работать с собственниками - уже сегодня ведем переговоры с теми, кто хотел бы поделиться своими наработками. Обязательно будем сотрудничать с вузами, приглашать студентов к участию в различных проектах. Пятилетний опыт организации конференции сегодня уже принес свои плоды - нам удалось сформировать дискуссионную площадку для всех, кого интересует тема управления персоналом».

Партнерами конференции выступили ОАО «МТС» и компания «РестоГрад». Информационный партнер - деловой еженедельник «Золотой Рог».