Кризис положительно сказался на качестве международных перевозок

АТП «Приморье» - один из лидеров пассажирских автобусных перевозок в Китай. О том, чем живет компания сегодня, как готовится к саммиту АТЭС 2012 года, РИА Primamedia рассказал руководитель транспортного предприятия Владимир РОМАНЦОВ.

- Владимир Васильевич, как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию в сфере международных автобусных перевозок Приморья? Как отразился кризис на отрасли?

- С одной стороны, кризис отразился на рынке международных пассажирских перевозок негативно. Резко упали объемы международных пассажирских перевозок, падение составило от 40 до 60% от объемов 2008 г. Этот фактор, естественно, отразился на финансовом состоянии компаний, которые заняты в этой сфере услуг. С другой стороны, экономический спад имел и положительные последствия. Транспортные предприятия стали больше внимания уделять качеству услуг, которые они оказывают: внимательнее относиться к пассажирам, делать рейсы более комфортными. Сейчас, когда худшее позади и объемы перевозок понемногу растут, можно констатировать: кризис положительно сказался на качестве работы транспортников.

- Как работала над повышением качества обслуживания пассажиров ваша компания?

- Для повышения комфортности и безопасности пассажиров мы пересмотрели работу ремонтной службы по подготовке автобусов к рейсу, усилили работу медперсонала, который проводит предрейсовые и ежегодные осмотры водителей. Вообще, АТП «Приморье» - это в первую очередь люди - профессиональные водители. Мы делаем все, чтобы они были в хорошей форме, не болели, не уставали и могли спокойно работать, обслуживать рейсы.

Если говорить о технических моментах, я бы выделил три направления. Мы обеспечили все свои автобусы ремнями безопасности, как того требовал приказ министерства транспорта. Переоборудование - а у нас раньше ремней не было - влетело в копеечку, но я считаю, что на вопросах безопасности пассажиров экономить не стоит. Еще одно техническое новшество - установка на всех автобусах предприятия специальных приборов - тахометров. Они контролируют режим эксплуатации транспортного средства - время движения, скорость. Тахометр исключает случаи, когда водитель садится за руль неотдохнувшим или превышает на дороге скоростной лимит. Если запись прибора выявляет такие факты, к нарушителю принимаются меры. В перспективе, кстати, намерены установить на автобусах и системы ГЛОНАСС/GPRS, чтобы отслеживать передвижение в режиме реального времени.

- Поскольку ваша компания занимается международными перевозками, вам приходится взаимодействовать со многими государственными службами. Как складываются эти отношения?

- Действительно, нам приходится контактировать со всеми федеральными контролирующими органами, работающими на границе. Это и таможенные службы, и пограничники, и транспортная инспекция, которая находится на переходах. Мы стараемся не допустить возникновения каких-либо неприятных ситуаций, для чего проводим профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди своих водителей.

Поскольку наша компания работает в сфере международных перевозок, мы часто взаимодействуем с нашими китайскими партнерами, с органами власти КНР. В этих вопросах нам очень сильно помогает департамент промышленности и транспорта Приморского края. Здесь нужно отдать должное администрации края, вице-губернатору Павлу ПОПОВУ, который курирует данное направление.

Сегодня, кстати, идет подготовка к проведению рабочей подкомиссии по вопросам пассажирского транспорта - этот орган действует в рамках межправительственных договоренностей России и Китая. Совещание пройдет в Москве в середине июля, и один из вопросов, который я хотел бы поднять на этом мероприятии, - необходимость разработки и принятия Правил пассажирских перевозок на автомобильном транспорте между Китаем и Россией. К сожалению, сегодня все вопросы пассажирских международных перевозок регламентируются исходя из внутренних норм той или иной страны. Отсюда иногда вытекают некоторые разногласия.

- Многие компании, особенно те, кто занят в сфере услуг, уже задумались над тем, что предложить к гостям, которые прибудут во Владивосток в связи с саммитом АТЭС. Вы к 2012 г. готовитесь?

- Конечно. С этой целью мы, думая о завтрашнем дне, приобрели 12 новых автобусов японско-китайской сборки, их вместимость - 45-50 человек. Берем их с завода-производителя, в ближайших планах - покупка еще 6-10 транспортных средств, удобных и безопасных. Для того, чтобы туристы, официальные делегации, которые будут приезжать, смогли передвигаться по Владивостоку и краю на новых комфортабельных автобусах. Это будет, я уверен, показатель качества и престижа города.

Кроме того, планируем во время саммита АТЭС привлечь к работе в нашей компании гидов-переводчиков английского, китайского, других языков, которые смогли бы проводить экскурсии по городу, просто сопровождать пассажиров-иностранцев. Несколько лет назад мы уже практиковали подобные экскурсии для отечественных туристов, они пользовались большой популярностью.

- Какие возможности даст международным пассажирским перевозкам закон о приграничном сотрудничестве, который рассматривается в Госдуме?

- Прежде всего, мы ожидаем от этого закона роста туристических потоков. Он даст возможность открытия новых маршрутов между городами наших стран. Мы разрабатываем сейчас новый маршрут Владивосток - Чаньчунь, он позволит нашим туристам посещать этот большой прекрасный город. Уже несколько лет работаем по маршруту Владивосток - Харбин, это тоже была наша инициатива, реализации которой мы добивались несколько лет. Продолжительность этого рейса около 8 часов, но чем он удобен - проезд осуществляется без пересадок, напрямую. Сейчас изучаем возможность внедрения новых маршрутов Хабаровск - Владивосток - Харбин; Владивосток - Харбин - Дацин.

И еще одна наша надежда на новый закон - повышение качества работы пограничных переходов. В настоящее время большинство пунктов пропуска не соответствует существующим объемам туристических потоков, отсюда и нарекания пассажиров. Если благодаря внесению изменений в нормативно-правовую базу у переходов появится источник государственного финансирования, улучшится их материально-техническая база, это повысит качество обслуживания туристов.

Все те моменты, которые сегодня возникают и которые, на наш взгляд, могут помочь развитию пассажирских перевозок, помочь пассажирам прежде всего добраться до нужного пункта, мы рассматриваем и потом внедряем в жизнь.