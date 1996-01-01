Новое лицо Исполнительного листа

Законодатель продолжает совершенствовать нормативно-правовую базу. Не так давно изменения претерпел и, казалось бы, такой консервативный документ, как Исполнительный лист.

Федеральным законом от 30.04. 2010 №69-ФЗ добавлен новый, 8-й пункт в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Ст. 320 определяет содержание одного из важнейших документов отечественной правовой системы. И пункт 8 в ней отнюдь не лишний, поскольку обязывает указывать реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны перечисляться подлежащие взысканию денежные средства. Как ни странно, раньше такого требования в законе не было, что порой приводило к ситуации, когда деньги не попадали на счета взыскателей только по причине отсутствия у судебных приставов конкретного «финансового адреса». Теперь подобное станет невозможным.