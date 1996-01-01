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«Агропромсоюз» пришел в Приморье
Крупнейшая в сельскохозяйственной отрасли общероссийская общественная организация «Агропромсоюз» пополнилась приморским отделением. Во вновь созданную организацию в крае уже вступили 22 сельхозтоваропроизводителя, возглавила ее директор тепличного хозяйства «Приморье» Наталья ДУБОВЦЕВА.
Это не первая попытка в крае объединить руководителей хозяйств в общественную организацию. После того как в позапрошлом году был принят закон о сельском хозяйстве, предполагающий работу подобных организаций, приморские сельхозпроизводители пытались создать ее для того, чтобы с иных позиций вести диалог с властью. Но, увы, попытки закончились ничем. Дееспособная общественная организация так и не появилась. Исключение составил разве что «Союз животноводов», но эта организация все же узкоспециализированная, и в ее состав вошли немногие приморские хозяйства.
Нынешняя организация не ставит никаких рамок, в нее может войти любой производитель, в валовом производстве которого не менее 70% приходится на сельскохозяйственную продукцию. Так установил закон. Одной из первых задач нового объединения, по словам его организаторов, станет создание программ по обучению руководителей рыночной грамоте. «Учиться надо много, - считают в «Агропромсоюзе», - от умения разговаривать со своими клиентами и между собой до способности донести необходимую информацию до своих подчиненных и курируемых структур. И самое главное - технологической грамоте тоже надо учить. В ближайшее время мы организуем курсы руководителей сельхозпредприятий. Первое, что хотелось бы рассмотреть, - это научить руководителей предприятий планировать свою финансово-экономическую деятельность, поскольку задача повышения качества управления на сельхозпредприятиях сегодня стоит особенно остро».
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