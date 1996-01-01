Уровень безработицы в Приморском крае снижается

Уровень безработицы в Приморском крае продолжает снижаться. Согласно оперативным еженедельным данным, сегодня эта цифра составляет 2,95%. Только за предыдущую неделю безработных стало меньше на 822 человека.

Как сообщила РИА PrimaMedia пресс-секретарь УГСЗН Приморского края Альбина КОЛОСОВА, в общей сложности в краевой службе занятости населения зарегистрировано 32273 ищущих работу гражданина. На 31 декабря 2009 г. уровень безработицы составлял 3,6%, а численность незанятых граждан превышала 37 тыс. С начала года при содействии органов службы занятости трудоустроено более 18 тыс. человек.