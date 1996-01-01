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Суд признал строительство гостиницы на набережной легитимным
Пятизвездочный отель на Корабельной набережной не нарушит историческую объемно-планировочную структуру и масштаб исторической застройки этого уголка Владивостока. Во всяком случае, Управление по охране объектов культурного наследия Приморского края, выступающее против строительства, не доказало обратного на прошедшем недавно судебном процессе.
Инициировала тяжбу компания «Наш дом - Приморье», которая стремится воплотить амбициозный проект в жизнь. На этом пути уже сделаны серьезные шаги. Место размещения «Многофункционального гостиничного комплекса делового типа (5 звезд) в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке» - так официально называется объект - получило одобрение департамента земельных ресурсов и землеустройства Приморского края. Под отель выделен земельный участок площадью 13 тыс. 238 кв.м. И даже забор имеется по периметру будущей стройплощадки.
Заминка вышла только с согласованием проектной документации в Приморском управлении Росохранкультуры. 22 апреля из ведомства пришел отказ в согласовании со ссылкой на несоответствие проекта режимам использования в охранной зоне исторического центра Владивостока. В чем конкретно выражено это «несоответствие», чиновники-охранители умолчали.
Не смогли обосновать они свою позицию и в Арбитражном суде Приморского края, куда обратилось ОАО «Наш дом - Приморье» с заявлением о признании отказа незаконным и обязании уполномоченного органа согласовать проект строительства.
Как установлено судом, земельный участок на Корабельной набережной действительно расположен в охранной зоне, которая в свое время (1998 г.) была образована на основании постановления губернатора Приморского края №34 «Об утверждении схемы временных зон охраны памятников исторического центра города Владивостока». В таких зонах запрещается строительство объектов, нарушающих историческую объемно-планировочную структуру и масштаб исторической застройки, не соответствующих по архитектуре характеру исторической среды. Запрещена также хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние исторической среды и нарушающая ее визуальное восприятие. Вместе с тем, здесь допускается возведение новых объектов с целью «регенерации исторической объемно-планировочной застройки» или же дополняющих историческую среду.
С точки зрения застройщика, проект многофункционального гостиничного комплекса разработан с учетом требований действующего законодательства. В частности, размещение здесь гостиницы не окажет влияние ни на историческую планировку улиц, ни на физическое состояние исторической среды. Кроме того, предусмотрен высокий уровень благоустройства территории и т.д.
Управление по охране культурного наследия, напротив, заявляет о нарушениях стилевого единства, общих принципов композиции и приемов оформления фасада, но, опять же, бездоказательно. И то: каких-либо обследований, экспертиз или заключений по спорному участку Корабельной набережной представители Росохранкультуры не проводили и не составляли.
При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу, что отказ согласовать проект строительства гостиницы является со стороны Управления необоснованным и немотивированным, в связи с чем признал действия госоргана не соответствующими закону и нарушающими права и законные интересы ОАО «Наш дом - Приморье». После вступления решения по делу в силу чиновникам предписано в месячный срок согласовать спорный проект. Ведомство вправе обжаловать судебный акт.
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