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Добывать, так "по-королевски"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В церемонии открытия рудника, получившего название "Королевский", приняли участие депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ, новый директор "ГМК" Петр НОВОСЕЛЬЧЕНКО, мэр Дальнегорска Геннадий ЛЫСЕНКО, начальник местного управления образования Сергей АБРАМОВ и дальнегорский геолог Роман КОРОЛЬ, в честь которого и назван рудник.

Роман Король 42 года отработал в Дальнегорской геологической экспедиции (сначала - Тетюхинской, после -Восточной, а потом переименованной в Дальнегорскую), причем 34 года - с 1958-го по 1992 год - в качестве главного геолога. Успешно руководил поисковыми работами практически на всех нынешних месторождениях "ГМК", в том числе - на Майминовском, на котором ныне построен рудник.

"Королевский" оправдывает нынешнее название. Это самый жирный кусок дальполиметалловского "пирога", наиболее рентабельный и прибыльный. Именно здесь самое высокое содержание серебра в свинцово-цинковой руде, доходящее до 2-2,5 кг на тонну. А значит, и цена этого сырья намного выше. По словам директора рудника Павла КОМАРОВА, только в этом году чистая прибыль от деятельности "Королевского" (до недавних пор - участка Майминовского) составила свыше 20 млн руб.

"В новом году "ГМК" рассчитывает добыть около 900 тыс. тонн руды. Доля нового рудника при этом составит более 60 тыс. тонн: вроде немного, но стоимость его продукции гораздо выше, чем поставляемой другими рудниками предприятия",-отметил директор одного из департаментов Управляющей компании "ГМК" Александр САВИН.

- В 2004 г. на Майминовке добыто 30 тыс. тонн поверхностной руды и 20 тыс. тонн подземной со средним содержанием серебра 400 г. на тонну, - рассказал "ЗР" Павел Комаров.- В 2005 г. мы планируем добыть 45 тыс. тонн поверхностной и 20 тыс. тонн подземной свинцово-цинковой руды с высоким содержанием серебра. Надеемся, что ввод в эксплуатацию рудника улучшит экономическую ситуацию в "ГМК" в целом.

Общая стоимость инвестиционного проекта по разработке Майминовского месторождения - $ 6 млн. Первая очередь проекта - выход на планку 30 тыс. тонн подземной руды в год. После проведения доразведки запасов будет реализован второй этап проекта (объемы добычи при этом составят 60 тыс. тонн), а затем и третий - 100 тыс. тонн руды в год.

С достижением этого уровня рудник будет "загружен" на полную мощность. В течение 3 лет он будет достраиваться, в оборот войдут новые рудные зоны. Пока руду возят на обогащение на дальнегорскую центральную обогатительную фабрику, в перспективе планируется строительство горно-обогатительной фабрики и хвостохранилища рядом с "Королевским".

В 2005 г. ставится задача реализовать первый этап намеченной инвестиционной программы по освоению Майминовки. Срок окупаемости проекта - 3 года.

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