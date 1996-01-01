Ради Бурейской ГЭС будут строить обходной ж/д маршрут

ОАО "РЖД" готово на треть профинансировать строительство железнодорожного пути, проложенного в обход зоны затопления Бурейской ГЭС. Об этом сообщил в ходе заседания правления ОАО "РЖД" президент компании Геннадий ФАДЕЕВ, подчеркнувший, что компания приступает к детальной проработке проекта.

Выступавший на этом же мероприятии вице-премьер РФ Александр ЖУКОВ сообщил о том, что правительство предлагает провести финансирование указанного проекта по долевому принципу (треть из федерального бюджета, треть - из средств РАО "ЕЭС", треть - ОАО "РЖД").

Обходные пути протяженностью 34 км необходимо проложить вместо существующего участка длиной чуть более 7 км, который будет затоплен.

Споры о том, как и за счет каких средств изменять маршрут трассы Известковая-Чегдомын, идут достаточно давно, еще с 2000 г., когда РАО "ЕЭС" резко активизировало работы по строительству Бурейской ГЭС и стало ясно, что окончание работ - вопрос не очень большого времени.

Теперь уже трудно сказать, почему согласование железнодорожного маршрута и зоны водохранилища ГЭС не было произведено с самого начала. И электростанция, и ветка, соединяющая Транссиб с БАМом, проектировались примерно в одно и то же время (70-е гг.). Возможно, это вопрос общих недостатков тогдашнего проектирования, из-за которых, например, Северомуйский тоннель на иркутском участке БАМа пришлось (из-за невероятно сложной по геологическим и климатическим условиям трассы) прокладывать четверть века. И предварительно строить обходную ветку. Сейчас все наоборот: уже построенную прямую трассу приходится заменять "кривой".

Вопрос о том, каким образом и за чей счет придется это сделать, всплывал во время открытия первой очереди Бурейской ГЭС в прошлом году (в церемонии принял участие Владимир ПУТИН).

Некоторые специалисты, впрочем, ставили вопрос более радикально: стоит ли вообще "овчинка выделки"? В декабре 2003 г. советник Президента РФ по экономике Андрей ИЛЛАРИОНОВ назвал строительство Бурейской ГЭС "аферой года", поскольку, мол, оно совершенно "экономически не обосновано". При такой постановке вопроса речь об изменении железнодорожного маршрута вообще могла не идти. Однако с такой точкой зрения не согласились ни в РАО "ЕЭС", ни в правительстве, ни, в итоге, в ОАО "РЖД".

"Безусловно, издержки, связанные со строительством Бурейской ГЭС, достаточно велики, - сказал аналитик ИК "БрокерКредитСервис" Александр КОРНИЛОВ, - миллиарды рублей, необходимые для прокладки новых железнодорожных маршрутов, могут "отбиваться" несколько лет.

Но в любом случае плюсы увеличения мощности ГЭС пересиливают минусы. Дешевая электроэнергия для наших дальневосточных регионов - это стимул для развития промышленности, а поставки в Китай - это прибыль для РАО "ЕЭС" и, соответственно, бюджета".