Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ради Бурейской ГЭС будут строить обходной ж/д маршрут
ОАО "РЖД" готово на треть профинансировать строительство железнодорожного пути, проложенного в обход зоны затопления Бурейской ГЭС. Об этом сообщил в ходе заседания правления ОАО "РЖД" президент компании Геннадий ФАДЕЕВ, подчеркнувший, что компания приступает к детальной проработке проекта.
Выступавший на этом же мероприятии вице-премьер РФ Александр ЖУКОВ сообщил о том, что правительство предлагает провести финансирование указанного проекта по долевому принципу (треть из федерального бюджета, треть - из средств РАО "ЕЭС", треть - ОАО "РЖД").
Обходные пути протяженностью 34 км необходимо проложить вместо существующего участка длиной чуть более 7 км, который будет затоплен.
Споры о том, как и за счет каких средств изменять маршрут трассы Известковая-Чегдомын, идут достаточно давно, еще с 2000 г., когда РАО "ЕЭС" резко активизировало работы по строительству Бурейской ГЭС и стало ясно, что окончание работ - вопрос не очень большого времени.
Теперь уже трудно сказать, почему согласование железнодорожного маршрута и зоны водохранилища ГЭС не было произведено с самого начала. И электростанция, и ветка, соединяющая Транссиб с БАМом, проектировались примерно в одно и то же время (70-е гг.). Возможно, это вопрос общих недостатков тогдашнего проектирования, из-за которых, например, Северомуйский тоннель на иркутском участке БАМа пришлось (из-за невероятно сложной по геологическим и климатическим условиям трассы) прокладывать четверть века. И предварительно строить обходную ветку. Сейчас все наоборот: уже построенную прямую трассу приходится заменять "кривой".
Вопрос о том, каким образом и за чей счет придется это сделать, всплывал во время открытия первой очереди Бурейской ГЭС в прошлом году (в церемонии принял участие Владимир ПУТИН).
Некоторые специалисты, впрочем, ставили вопрос более радикально: стоит ли вообще "овчинка выделки"? В декабре 2003 г. советник Президента РФ по экономике Андрей ИЛЛАРИОНОВ назвал строительство Бурейской ГЭС "аферой года", поскольку, мол, оно совершенно "экономически не обосновано". При такой постановке вопроса речь об изменении железнодорожного маршрута вообще могла не идти. Однако с такой точкой зрения не согласились ни в РАО "ЕЭС", ни в правительстве, ни, в итоге, в ОАО "РЖД".
"Безусловно, издержки, связанные со строительством Бурейской ГЭС, достаточно велики, - сказал аналитик ИК "БрокерКредитСервис" Александр КОРНИЛОВ, - миллиарды рублей, необходимые для прокладки новых железнодорожных маршрутов, могут "отбиваться" несколько лет.
Но в любом случае плюсы увеличения мощности ГЭС пересиливают минусы. Дешевая электроэнергия для наших дальневосточных регионов - это стимул для развития промышленности, а поставки в Китай - это прибыль для РАО "ЕЭС" и, соответственно, бюджета".
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда