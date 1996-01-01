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Железнодорожники планируют бросить вызов Лене
Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Михаил АКУЛОВ провел совещание по вопросу практической реализации постановления Правительства РФ "О неотложных мерах по строительству железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск".
На совещании, в частности, обсуждались сроки и возможности строительства вышеуказанной железнодорожной ветки до Якутска. Для этого потребуется строительство моста через реку Лена, ширина которой в месте планируемого строительства составляет около трех километров. Республика планирует уже в 2006 г. приступить к реализации этого проекта.
По мнению министра транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) Владимира ЧЛЕНОВА, завершение строительства железнодорожной линии до Кердема позволит существенно сократить затраты на северный завоз в республику, который оценивается в настоящее время в 18 млрд руб. ежегодно.
В дальнейшем строительство моста и продолжение железнодорожной ветки до Якутска позволят решить важнейшую социальную задачу - обеспечить прямое железнодорожное сообщение со столицей Якутии.
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