Железнодорожники планируют бросить вызов Лене

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Михаил АКУЛОВ провел совещание по вопросу практической реализации постановления Правительства РФ "О неотложных мерах по строительству железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск".

На совещании, в частности, обсуждались сроки и возможности строительства вышеуказанной железнодорожной ветки до Якутска. Для этого потребуется строительство моста через реку Лена, ширина которой в месте планируемого строительства составляет около трех километров. Республика планирует уже в 2006 г. приступить к реализации этого проекта.

По мнению министра транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) Владимира ЧЛЕНОВА, завершение строительства железнодорожной линии до Кердема позволит существенно сократить затраты на северный завоз в республику, который оценивается в настоящее время в 18 млрд руб. ежегодно.

В дальнейшем строительство моста и продолжение железнодорожной ветки до Якутска позволят решить важнейшую социальную задачу - обеспечить прямое железнодорожное сообщение со столицей Якутии.