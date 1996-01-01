СРТМ "Ариус": Шесть лет спустя

Кульбит "Ариуса" - это не цирковой номер, а история о похождениях морозильного траулера. Хотя ассоциации с цирком иногда уместны.

СРТМ "Ариус" был спущен на воду в 1996 году и от рождения являлся федеральной собственностью, поскольку построили его за казенные деньги, опять же, на государственной верфи -Хабаровском судостроительном заводе, где он и числился до момента реализации в частные руки. Руки принадлежали малоизвестной компании из г. Владивостока под громким названием ООО "Фирма “Восток-Импорт”". 31 марта 1998 года между заводом и фирмой совершилась сделка купли-продажи, и траулер перестал быть "достоянием республики". Несколько последующих лет линия его судьбы совпадала с курсом нового собственника.

Но, как видно, "Восток-Импорт" плыл куда-то не туда, потому что наделал кучу долгов. Летом 2003 года на предприятии появился судебный пристав-исполнитель, "Ариус" был взят под арест и передан Дальневосточному отделению РФФИ для реализации.

31 октября у рыболовного судна вновь сменился хозяин - им стала владивостокская же компания "РИМСКО", получившая траулер в счет погашения задолженности "Восток-Импорта". Но, по странному совпадению, практически в тот же день, 31.10.2003 г., министр имущественных отношений Хабаровского края Галина ГРОМОВА подписала исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края с требованием признать ничтожной сделку по продаже "Ариуса" от 31.03.1998 г., применив последствия недействительности... Ответчики - ФГУП "Хабаровский судостроительный завод" и ООО "Фирма “Восток-Импорт”".

Удар Громовой

Госпожа Громова категорически заявляла, что министерство не давало шесть лет назад согласия на отчуждение судна, а потому корабелы неправомерно распорядились вверенным федеральным имуществом. Соответственно, "Ариус" должен быть возвращен в собственность государства и хозяйственное ведение ФГУП "ХСС". Почему об этом вспомнили с таким опозданием, в иске ни слова.

По ходу дела фирма "Восток-Импорт" попыталась опровергнуть утверждения министра, показав суду ксерокопию нотариально заверенной копии письма Комитета по управлению госимуществом Хабаровского края (предшественник МИО ХК). В бумаге за подписью и. о. председателя КУГИ А. ГЛУШКОВА действительно дается "добро" на совершение сделки. Но поскольку ни подлинник, ни даже сама нотариально заверенная копия письма в суд предъявлены не были, это заставило усомниться в документе. Тем более другой ответчик - Хабаровский судостроительный завод, которому адресовалось послание, уверяет, что в заводском архиве такой бумаги нет. Другой аргумент в пользу сомнений - "разрешительное письмо" датировано 3 декабря 1997 года, тогда как якобы завизировавший его чиновник был назначен исполняющим обязанности председателя КУГИ только 29 декабря...

Взвесив на весах Фемиды все "за" и "против", судья Приморского арбитражного суда В. КУРИЛЕНКО вынес 17 марта 2004 года решение об удовлетворении исковых требований хабаровчан: сделка по продаже траулера "Ариус" признавалась недействительной "в силу ее ничтожности". Однако через два с половиной месяца судебный акт был отменен как ошибочный.

Крутой разворот

По новой рассмотрев материалы дела, апелляционная коллегия Приморского арбитражного суда под председательством Н. КОНЯХИНОЙ пришла к диаметрально противоположному выводу: согласие собственника на продажу траулера было дано "надлежащим образом". С точки зрения коллегии, это подтверждает как раз наличие ксерокопии нотариально заверенной копии письма и. о. председателя КУГИ Глушкова, которую предъявила суду администрация Владивостокского морского рыбного порта. Здесь траулер проходил регистрацию. "Отсутствие указанного письма в архиве министерства не свидетельствует о том, что указанного разрешения не было вообще", - подчеркнуто в постановлении апелляционной инстанции. Что касается Хабаровского судостроительного завода, то, по мнению судебной коллегии, "не в его интересах представлять это доказательство суду", поскольку теперь он полностью признает исковые требования краевого минимущества.

Согласиться с таким поворотом дела министерство имущественных отношений края не могло. В Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа ушла жалоба, оспаривающая постановление апелляционной инстанции. Любопытно, что свою кассацию адресовал в окружной суд и ответчик по делу - ФГУП "ХСС", опровергая факт получения письменного согласия на сделку. Но ведь тем самым завод признает, что продал траулер незаконно. Чего не сделаешь ради установления истины!

Подлежит пересмотру

9 ноября 2004 г. постановление было отменено. "Вывод суда о наличии надлежащего разрешения КУГИ Хабаровского края на продажу судна и об отсутствии оснований о признании сделки ничтожной в соответствии со статьями 168, 294, 295 ГК РФ не соответствует установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам", - гласит вердикт ФАС ДВО. Теперь апелляционной инстанции Приморского арбитражного суда предстоит рассмотреть "дело “Ариуса”" заново. Каким будет результат на этот раз?