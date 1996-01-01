«Экспресс Приморья» довозился. До убытков

ОАО «Экспресс Приморья», c 1 апреля 2009 г. работающее в качестве самостоятельного перевозчика, 2009 г. закончило с чистым убытком в размере 315,668 млн руб., тогда как в 2008 г. было получено 184 тыс. руб. чистой прибыли (тогда компания работал как оператор и занималась продажей билетов, поэтому сравнение некорректно).

При этом выручка компании выросла в 1,8 раза, до 391,341 млн руб. (в том числе 82,4 млн руб. компенсаций из бюджета за перевозку федеральных льготников), а себестоимость - более чем в 4 раза. По данным компании, в 2009 г. число перевезенных пассажиров в пригородном сообщении сократилось на 32%, до 11,023 млн. При этом населенность (заполняемость) вагонов снизилась всего на 17,5%, с 43 до 35,6 человек на вагон.

Дебиторская задолженность компании на 1 января 2010 г. составила 53,750 млн руб., в том числе 48,995 млн руб. от ОАО «РЖД» по договорам на перевозку льготников. Напомним, что 51% акций ОАО «Экспресс Приморья» принадлежит РЖД, 49% - Приморскому краю.