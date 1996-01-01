«Варяг» инвестирует прибыль в реконструкцию производства

ОАО «Варяг» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2009 г., а чистую прибыль в размере 45,862 млн руб. направит на реконструкцию гальванического участка ОАО «Завод «Варяг». Отметим, что по итогам 2008 г. «Варяг» получил 33,9 млн руб. чистой прибыли.