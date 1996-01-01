Японский интерес к лучегорским углям

Менеджеры японских компаний «Kobe Steel, Ltd» и «Mitsui & Co, Ltd» побывали на Лучегорском угольном разрезе филиала «ЛуТЭК», сообщила пресс-служба ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

Предметом обсуждения стала технология производства бурого угля улучшенной сортности (UBC) и возможность ее применения в ДГК.

По словам генерального менеджера отдела развития бизнеса департамента угля и энергетики Kobe Steel, Ltd Юкио АКАЗАВА, компания имеет большой опыт использования процесса UBC, позволяющего повысить теплотворную способность угля, сократить уровень его влажности и предотвратить самовозгорание.

«Уголь Лучегорского разреза, являющийся проектным для Приморской ГРЭС, имеет высокую зольность, что создает определенные сложности с точки зрения экологии, - отметил заместитель генерального директора ОАО «ДГК» Александр РОЖКОВ. - Поэтому ДГК с интересом рассматривает предложение японской стороны по повышению калорийности лучегорских углей».

«Мы получили представление о новой технологии обогащения бурого угля. Есть понимание вопроса и общие точки соприкосновения. Диалог необходимо продолжить, принимая во внимание конкретные характеристики углей, используемых в ЛуТЭКе.

Большое значение для нас также имеет экономическая целесообразность применения технологии, предлагаемой японской стороной», - подвел итоги встречи главный инженер ОАО «ДГК» Александр ТУРАПИН.