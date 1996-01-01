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ВМРП несет потери
Бывший старший вице-президент Evraz Group Александр КАТУНИН решил самостоятельно поучаствовать в управлении контролируемого им ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
Как стало известно» ЗР», на годовом собрании порта в совет директоров избраны сразу три новых лица - сам Катунин и два менеджера подконтрольных ему компаний, генеральный директор Carbofer General Trading S.A Пьеро ПИККОЛО (ранее входил в совет директоров ОАО «Амурметалл») и Массимо ДЕНТИ. Свои места в совете директоров сохранили генеральный директор ООО «ПортАвто-Транс» Михаил ЗГОННИК, директор ООО «Град» Алексей САРАНА и генеральный директор ООО «Металл ДВ» Денис САРАНА.
Как и год назад, акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды. В 2009 г. порт сократил чистую прибыль на 33% по сравнению с 2008 г. - до 12,310 млн руб.
ДосьеЗАО «Геотэкс» (Москва, 100% принадлежит Александру Катунину) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций ВМРП, Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежит Денису Сарана) - 26% (27,23% обыкновенных).
В 2009 г. перевалка грузов портом составила 1 млн 187,5 тыс. тонн, что лишь на 0,3% превышает показатели 2008 г. В компании отмечают, что в прошлом году существенно сократился объем грузопереработки металлолома (-70,5%), леса круглого и пиломатериалов (-58,2%), контейнеров (-26,5%), автотехники (-64,5%), цемента в биг-бэгах (-92%). С другой стороны, отмечают в компании, принятые меры по привлечению новых видов грузов, таких, как кокс, навалочные и объемные грузы, позволили восполнить дефицит грузовой базы и не допустить падения грузооборота. Что касается рыбопродукции, то ее объемы выросли всего на 5,4%, до 175,3 тыс. тонн, что крайне мало для специализированного порта. Наибольший удельный вес в общем объеме грузопереработки в 2009 г. составили контейнеры - 39,4%, однако по сравнению с прошлым годом их доля снизилась на 3,1%.
Если раньше основными грузоотправителями ВМРП выступали импортеры и экспортеры, то в последние два года в связи с изменением конъюнктуры наблюдается тенденция к увеличению грузопотока в каботажном направлении. Так, в 2009 г. порт обработал 366,5 тыс. тонн экспортных грузов, или 30,9% от общего объема грузооборота, 293,9 тыс. тонн импортных (24,8%) и 527,1 тыс. тонн (44,3%) каботажных грузов.
Что касается финансовых результатов, то как и ожидалось, произошло резкое падение доходов от реализации металлолома, в 2009 г. они составили всего 5,712 млн руб. (0,7%), тогда как в 2008 г. от продажи металлолома поступило 488,398 млн руб. или одна треть годовой выручки порта.
План на 2010 г. предусматривает перевалку 1,6 млн тонн различных грузов. В частности, в компании рассчитывают на значительное увеличение перевалки навалочных грузов и угля, а также металлолома.
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