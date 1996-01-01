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ДВЦСС пока не до прибыли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДВСС, «дочка» Объединенной судостроительной корпорации) продолжает наращивать убытки. Как стало известно «ЗР», чистый убыток компании в 2009 г. в сравнении с 2008 г. вырос в 2,7 раза, до 19,450 млн руб. При этом выручка в 2009 г. составила 3,174 млн руб.

В материалах ДВЦСС говорится, что в 2009 г. компания зарабатывала на сдаче имущества в субаренду (85,2% от выручки) и оказании посреднических услуг для 178-го судоремонтного завода, а также осуществляла функции управляющей компании. Всего в центре на 1 января 2010 г. числилось 19 сотрудников.

Досье

В настоящее время в ДВЦСС входят ОАО «НИИ «Берег», ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр», 92-й, 178-й и 179-й судоремонтные заводы (все - по 100% от уставного капитала минус 1 акция), ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (91,32%), ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (88,7%), ОАО «Амурский судостроительный завод» (17,91%), ОАО «ХК «Дальзавод» (20%) и ОАО «Николаевский-на-Амуре судостроительный завод» (10%).

В текущем году в планах ДВЦСС значится строительство 9 судов, в том числе двух танкеров, двух судов снабжения и многоцелевого аварийно-спасательного судна на Амурском СЗ, двух бонопостановщиков-нефтемусоросборщиков на заводе «Звезда» и двух буксиров ледового класса на Хабаровском СЗ.

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