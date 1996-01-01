Начали с лампочки

Энергоэффективные технологии уже помогли КГУП «Примтеплоэнерго» сэкономить больше миллиона рублей.

В прошлом году в «Примтеплоэнерго» начала действовать программа энергосбережения. «Мы начали с замены старых осветительных приборов на энергоэффективные. Они ориентированы на тип помещений, где будут применяться, на специфику работы в них», - рассказал главный энергетик предприятия Константин Бурков. Новые осветительные приборы появились везде - на котельных, в насосных, в административных зданиях. Уже я установлено более 3,4 тыс. новых приборов, и еще до конца года планируется заменить еще около 2,5 тыс.

По словам энергетика, на замену потрачено чуть больше 500 тыс. рублей. А экономический эффект составил более 1,75 млн рублей. В этом году КГУП планирует продолжить замену насосов, «работающих» на более эффективные энергосберегающие аналоги, сообщила пресс-служба «Примтеплоэнерго».