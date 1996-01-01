За завод ответит край

Правительство Хабаровского края намерено выступить гарантом при привлечении кредитов хабаровским предприятием «Дальэнергомаш» на сумму около 9 млрд рублей, необходимых для модернизации производства.

Об этом заявил губернатор края Вячеслав Шпорт по итогам встречи с руководством предприятия и осмотра нескольких производственных цехов. Сегодня на заводе выпускают технологические турбины, компрессоры, нагнетатели, вентиляторы и насосы. «Новейшие технологии здесь уже внедряют, но локально. Теперь есть намерение полностью заменить производственные линии на самые современные. Мы готовы рассмотреть возможность получения крупного кредита под гарантии правительства края», - сказал Вячеслав Шпорт. Как сообщил гендиректор предприятия Петр БОЙЧУК, фактически речь идет о строительстве нового предприятия в старых цехах.

Кредитные средства планируется получить во Внешэкономбанке на период, необходимый для окупаемости проекта. Гендиректор не сомневается, что продукция завода будет востребована на строительстве газопроводов и объектов энергетики.