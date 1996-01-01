Таможня даст «добро»?

Таможенники Владивостока по примеру Порта Восточный и многочисленных зарубежных портов в скором времени могут перейти на круглосуточный режим обслуживания судов.

Это значительно сократит их простои на рейде и у причальных стенок, удешевит перевозки грузов и сами грузы, позволит ускорить их переработку и отправку грузовым и автомобильным транспортом. В какой-то степени повысится и конкурентоспособность Владивостокского морского порта по сравнению с корейскими, а привозные продукты в магазинах могут даже немного подешеветь. При этом нововведении резко должно улучшиться и агентское обслуживание судов, о чем сильно мечтают их капитаны и непосредственно агентские компании.

Есть, правда, опасения, что ночная работа таможни может оказаться недостаточно качественной, и поток контрабанды хлынет под покровом темноты на российский берег. На это один из портовых консультантов резонно высказался, что «сколько контрабанды нам ни привезут – вся будет наша» и не следует прикрываться этим «дохлым аргументом» ради того, чтобы «зарубить» крайне необходимую экономике России круглосуточную работу доблестных работников владивостокской таможни.

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