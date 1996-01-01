Ростехнадзор перепроверит документацию Приморского НПЗ

Ростехнадзор проведет повторную госэкоэкспертизу проектной документации морской части проекта Приморского нефтеперерабатывающего завода (ПНПЗ), говорится в сообщении ведомства. В частности, будет проведена экспертиза морского терминала, водозабора морской воды, рассеивающего выпуска очищенных стоков. Экспертиза будет проходить в течение 90 дней. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор в марте признал проект морской части строительства не соответствующим экологическим требованиям.